5部門力挺 中將設「航母級」科創基金 帶動上兆投資

中國財經官員一字排開，詳述各部門如何達成總理李強今年GDP增長5%的目標。（新華社）

中國國務院總理李強5日發表政府工作報告，將今年經濟增長目標定在5%左右。兩會6日安排經濟記者會，安排五位「掌門人」發聲，表示要以促消費、支持科技創新為主力，並釋出擇機降準降息 、財政已預留空間應對不確定因素等利多，傳遞出濃郁的「含科量」。發改委預告，近期會很快公布提振消費專項活動，並將設立「航母級」國家創業引導基金，做優做強做大創新型企業。

中國十四屆全國人大三次會議昨天安排發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、人行行長潘功勝、證監會主席吳清等人齊上陣，回應如何實現經濟增長目標。

面對美方加徵關稅的壓力與挑戰，鄭柵潔坦承，外部環境不確定性增加，需求不足，部分行業企業生產經營困難，但他稱這些都是前進中、發展中問題，能夠克服解決。他說，在擴內需上，要把促消費、為民生做更好的結合。

消費方面，王文濤表示，今年有兩項重點：一是以舊換新「加力擴圍、惠民升級」，擴大換新補貼的品類範圍；二是提升服務消費，做到「對外開放，對內放開」，滿足各層次服務消費需求。

財長藍佛安說，財政上會有幾個措施，加大對消費品直接補貼、加大對民生投入力度，比如提高城鄉居民養老金等、加大對地方獎補力度、對重點領域個人消費貸款 或餐飲住宿等指定領域，給予貼息以降低融資成本。他說，應對外部的不確定因素，中央財政預留了充足的儲備工具和政策空間。

人行行長潘功勝表示，將根據形勢擇機降準降息，目前金融機構存款準備金率，和中央銀行向商業銀行提供的結構性貨幣政策工具資金利率還有向下空間。

支持AI等科技創新亦為一大重點。潘功勝說將推出兩項政策，一是推出債券 市場科技板，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體發行科技創新債券；二是優化科技創新和技術改造再貸款政策，比如進一步擴大科技創新和技術改造再貸款規模，從目前5000億人民幣擴大到8000億甚至1兆元。

鄭柵潔並透露，正在推動設立「航母級」的國家創業投資引導基金，將吸引帶動地方、社會資本近1兆元（約1400億美元）投放人工智能、量子科技等前沿領域，包括支持初創企業，發展原創性、顛覆性技術創新。

證監會主席吳清也從資本市場支持提出三點：一是加快健全針對科技企業的支持機制；二是培育長期資本、耐心資本；三是加大支持科創金融產品供給等。

此外，鄭柵潔還提到，將擴大優質教育資源的供給，打造上萬所義務教育新優質學校，建設上千所優質普通高中，進一步增加「雙一流」（世界一流大學和一流學科）高校本科招生的規模，「今年力爭再增加兩萬人」。