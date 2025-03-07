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美國會盯上中國網通一哥 要求禁售TP-Link路由器

記者黃晶琳／綜合報導
美國最快今年將禁售TP-Link路由器等網通產品，台灣網通品牌有望迎來轉單商機。(新華社)
美國最快今年將禁售TP-Link路由器等網通產品，台灣網通品牌有望迎來轉單商機。(新華社)

美國國會盯上全球最大網通品牌陸商TP-Link，並要求美國商務部訂出全美最快今年全面禁售TP-Link路由器等網通產品。

TP-Link在美市占高達65%，若遭禁銷美國，合勤控、友訊等台灣網通品牌將迎來龐大轉單效益，並推升中磊、正文、建漢、啟碁、智易等網通製造商訂單跟著強強滾。

TP-Link先前已遭美國鎖定，調查是否與網路攻擊有關，以及是否構成美國國家安全風險，並「考慮」禁止TP-Link產品銷美。

美中科技戰日益升溫，加上川普政府對陸加徵關稅後，北京方面態度強硬，美方因而有意再對大陸科技業巨頭開刀。

綜合外電報導，TP-Link成為美方再度拿來修理大陸的對象，美國聯邦眾議院中國特別委員會已發出「美國人不要使用中國公司生產的路由器」的呼籲，並指示美國商務部針對TP-Link展開調查。

微軟去年公布大陸某駭客組織的網路包含數千台TP-Link路由器。外媒報導，雖然TP-Link公司及創辦人淡化「中國色彩」，但仍無法消除美國政府對於國安的疑慮，持續進行調查，這次態度更強硬，從先前「考慮」禁止TP-Link產品銷美，轉為要求全美最快今年全面禁售TP-Link路由器等網通產品。

根據TP-Link在官網引用研調機構IDC數據，2021年公司全球市占率達17.8%，2022年首季在小型企業AP出貨量全球占比為37.5%。美國是TP-Link最大市場，全美家用及企業客戶市占率高達65%。

凱基投顧分析師姜兆剛表示，TP-Link是全球最大網通品牌，品牌定位以消費者與中小企業客戶為主，一旦在美國被禁售，其他品牌廠將迎來轉單，直接受惠。

台廠方面，合勤控擁有自有品牌「ZyXEL」、友訊也以自有品牌「D-Link」行銷全球，TP-Link崛起前，友訊曾橫掃市場，一旦TP-Link銷美受挫，有助友訊重返榮耀。

隨著台灣品牌廠迎來轉單，勢必增加對製造商與零件商下單，中磊、正文、建漢、啟碁、智易等訂單也將跟著強強滾。

尤其是中磊、啟碁、智邦、神準等台灣網通廠來自美國營收都超過六成，明泰約55%，智易約四成，正文近三成，也會因既有對美國市場掌握度高，增加更多訂單。

業界認為，台灣廠商積極布建多元產能，且符合美國乾淨網路需求，未來美國禁售TP-Link，台灣廠商可望成為最大受惠者。

商務部 川普 微軟

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