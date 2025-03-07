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川普稱與習近平關係好 要大家別再說新冠是「中國病毒」

記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（左）稱中國國家主席習近平關係好。(路透資料照片)
美國總統川普（左）稱中國國家主席習近平關係好。(路透資料照片)

川普總統6日在白宮簽署行政命令，並接受媒體提問。川普表示，他與中國國家主席習近平關係良好，希望大家不要再稱新冠肺炎為「中國病毒」。

有媒體詢問，川普近期是否與習近平通話？川普說，他有與習近平通話，但不願透露細節；川普說，他與習近平的關係很好，不過兩人的關係因新冠疫情受創，所以他不再稱新冠肺炎為「中國病毒」，他也請大家不要再稱呼新冠肺炎是中國病毒。

媒體追問川普是否在1月17日之後與習近平通話？川普說，「我不想這麼說，但我有跟他（習近平）說話；我常常跟他說話。」

川普曾在今年1月17日與習近平通話；川普當時在社群網路「真實社群」（Truth Social）上證實他與習近平通話，並表示，這是通對美中關係非常良好的通電。

中國新聞組／北京7日電

2024年11月川普贏得美國總統大選不久，中共總書記習近平就緊急要求幕僚分析美蘇冷戰時期的對抗，因為他擔心，隨著川普準備與中方攤牌，中國可能會像冷戰時期的蘇聯般被孤立。儘管目前看似被孤立的是川普，但中國也未能占上風。

中央社引述華爾街日報報導，上述消息來自與中國高層官員有接觸的人士。而美國政府一名官員也直指，川普上任後做的所有事情，都是為了讓美國能投入更多資源對抗中國。

報導指出，川普在整個競選期間強調了「對抗中國」的必要性。他的顧問們指出，川普的許多早期外交舉措都應該放在這個背景下看待，像是他正試圖結束中東和俄烏戰爭，以便更好地集中精力對付中國，而主張美國重新控制巴拿馬運河，也是著眼中國。

這項報導提到，中國如今發現陷入非常被動的境地。而令習近平深感不安的景況之一是，中國因貿易限制和制裁而被切斷對外聯繫，遭受蘇聯式的被孤立局面。一名與中國政府有接觸的人士說，習近平認為中國現在有成為類似對抗目標的危險，必須避免這種情況。

在中國經濟陷入危機的背景下，習近平採取了防禦姿態。2024年11月川普再度當選美國總統以來，中國已派出多個代表團前往華府，探討與新一屆美國政府達成協議的可能性。

川普 習近平 新冠肺炎

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