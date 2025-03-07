與美舌戰「奉陪到底」改稱「打不得」 中棄面子選裡子？

商務部長王文濤以古語「以其人之道還治其人之身」回敬美國。(取材自微博)

針對美國對中國加徵關稅 等措施，中國外交部近日一律以「奉陪到底」回應。而強硬的「奉陪到底」換來了美國國防部長赫塞斯 「美將為戰爭做好準備」回擊，而巧合的是，中國外交部回應此事時未再說「奉陪到底」，被解讀為畏戰，暫棄面子改選裡子。不過昨商務部 部長王文濤上場再強勢喊出「奉陪到底」，顯示中國面對美總統川普態度並未軟化，雙方衝突恐愈趨激烈。

據自由亞洲電台報導，近日，中國外交部發言人對於美國無論發動什麼戰都會「奉陪到底」的說法，引發美國防長赫塞斯的反擊，引發美中官員舌戰，並稱中方態度隨後似有軟化。

中國外交部發言人林劍4日針對美國對華加徵10%關稅發表強硬回應：「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底」。3月5日，林劍在回答記者提問時，重申「美方如果別有所圖，執意損害中國的利益，我們必將奉陪到底」。

不過當記者6日再以赫塞斯稱「美國並不尋求與中國開戰，但將重建軍隊，為戰爭做好準備」，「如果我們想嚇阻中方或其他國家與美開戰，我們就必須保持強大」等強硬表態提問時，林劍一改此前「奉陪到底」的說詞稱「無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，都打不得、也打不贏」。

報導引述不具名人士分析稱，這似意味著中國「一開始很高調，實際上是比較心虛的。真正到了關鍵時候它就會軟下來」的態度，也就是在美國的戰爭發言下，中國暫時放棄了高調硬懟反擊的面子，選擇了避免衝突的裡子示弱。

而儘管林劍在6日「收回」了「奉陪到底」的說法，但白宮發言人5日表示，川普在關稅問題上對中國一直非常強硬，不只是現在的20%關稅，「在4月2日，還將有更多的對等關稅」。

不過就在美媒這麼解讀後不久，中國商務部長王文濤在6日舉行的中國人大會議經濟主題記者會上應詢時說，美方以芬太尼為由對華加徵關稅損人不利己，對此中方採取了必要的反制措施，「如果美方在錯誤的道路上越行越遠，中方將奉陪到底」。

也就是，中國那句「奉陪到底」又回來了，並沒有不說、怕說，而是換了人說。有分析人士稱，這意味著中國並未如美媒所說的怯戰，只是換了個策略，這次改由商務部主打「奉陪到底」，外交部則提升到「即使美方奉陪到底，也打不贏」的高度。

此外，王文濤還加碼了一句中國古語：「敬人者，人亦敬之，不敬人者，當以其人之道還治其人之身」，表示來而不往非禮也，無論美方採取何種行徑，中方都會堅決反制，維護自身合法權益。