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王毅喊話日本：謹記「借台灣生事就是給日本找事」

談川普對北京政策 王毅：「兩面人」做法無法建立互信

記者廖士鋒／即時報導
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中國十四屆全國人大三次會議7日上午，在北京的梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，王毅就川普上任後的美中關係，做出許多回應。(記者陳政錄／攝影)
中國十四屆全國人大三次會議7日上午，在北京的梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，王毅就川普上任後的美中關係，做出許多回應。(記者陳政錄／攝影)

川普回任美國總統後，美中關係走向持續發展中，中共政治局委員兼外長王毅表示，「任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係」，這種「兩面人」的做法無法建立起彼此的互信。而近期中國開發的DeepSeek受到廣泛關注，王毅也表示，無論是航太科技，還是晶片製造，「外部施加的無理打壓從未停歇過」，但「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新」。

7日上午在兩會安排的記者會上，王毅接受好幾位美國媒體的提問，他就近期中國開發的DeepSeek受到廣泛關注，美國與中國科技戰也似乎越演越烈一事指出，「科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共用的財富」，。為推動人類的共同發展，中國同巴西、南非、非盟發起「開放科學國際合作倡議」，呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。「我們願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海」。

王毅還提到，無論是航太科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞台。他說，中國有句古詩說得好，「青山遮不住，畢竟東流去」，他強調「小院高牆擋不住創新思維，脫鉤斷鏈最終將孤立自己」。

此外，對於川普重返白宮後，大力奉行「美國優先」政策，與傳統盟友關係也陷入緊張。這些是否對中國發展有利，為後者在國際事務中扮演更重要角色提供戰略機遇？

就此王毅則指，世界上有190多個國家，「試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊」。他強調，中共外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權。歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。而在中國看來，「朋友應當是永遠的，利益應當是共同的」。

而對於川普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅。與此同時，他也表示希望同北京建立良好的關係。與他第一任相比，北京在接下來的四年裡與川普政府打交道的方式將有何不同？

王毅則回應，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。「任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係」。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係的穩定，也無法建立起彼此的互信。

王毅強調中國一貫堅決打擊販毒製毒，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。早在2019年就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。「美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為」。

他並說，「行有不得，反求諸己」，「美國應該復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？」重申中美經貿關係是相互的、對等的。「如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制」。

王毅最後強調，作為當今世界最大的發展中國家和發達國家，「中美都將在這個星球上長久存在下去，因此必須和平共處」，衝突對抗不應成為選擇。

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