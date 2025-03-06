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中國GDP目標訂5%有「背後權衡」？中學者：關鍵十年的起點

記者陳湘瑾／即時報導
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中國2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，北京清華大學五道口金融學院副院長田軒認為並非易事，圖為5日中國全國人大會場。(特派記者黃雅慧／攝影)
中國2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，北京清華大學五道口金融學院副院長田軒認為並非易事，圖為5日中國全國人大會場。(特派記者黃雅慧／攝影)

中國2025年政府工作報告將今年GDP增速目標設為5%，實現難易程度如何？北京清華大學五道口金融學院副院長田軒認為，並非易事，「需要踮踮腳尖才能搆到」。不過他從戰略、民生、風險防控等角度分析這一數字背後的戰略思考和現實權衡，並點出北京的政策工具箱必須「兼具力度與精度」。

田軒6日在陸媒「第一財經」撰文分析，從戰略視角審視，據測算，要實現2035年基本建成中等發達國家的戰略目標，未來十年需保持年均4.6%左右的增速。2025年作為關鍵十年的起點，將增速設訂在5%左右，既為「十五五」規劃預留政策彈性空間，又透過「持久戰」的節奏管理，為應對可能出現的技術突破窗口期，或外部環境突變儲備動能。

從民生角度剖析，田軒指，在中國當前就業優先政策導向下，GDP每增長1%可帶動約240萬人就業。按此推算，2025年5%左右的增速目標，將直接創造1200萬個就業機會，疊加政策扶持措施，可有效覆蓋1300萬個新增就業需求。

若風險防控角度來看，田軒專文裡提到，面對美國聯準會貨幣政策轉向、國際貿易環境惡化、地緣政治衝突升級等外部變量，5%左右的增速目標，為應對資本外流、匯率波動等潛在衝擊預留緩衝空間。特別是在非金融部門槓桿率較高的背景下，保持合理增速能避免債務風險顯性化，又能為財政政策騰挪出化解地方隱性債務的操作空間。

田軒指出，要達到這項目標，既要在全球產業鏈重構中突破「卡脖子」的技術壁壘，又要在人口增速下降背景中激發人力資本紅利，更要在「雙碳」目標（2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和）約束下實現綠色轉型，這需要政府的政策工具箱必須兼具力度與精度。

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