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李嘉誠將巴拿馬港口控股權賣美商 中：反對濫施脅迫

記者潘維庭／綜合報導
巴拿馬運河控制權涉大國博弈，圖為貨船通過運河。（路透資料照片）
巴拿馬運河控制權涉大國博弈，圖為貨船通過運河。（路透資料照片）

香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」四日稱，其子公司在巴拿馬運河經營兩個主要港口的控股權，擬出售給美商貝萊德。中國外交部昨日例行記者會上，發言人林劍被問及此事時表示，對有關商業交易不予評論。但林劍提到，「反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段」。

昨日下午在記者會上，對於貝萊德可能會收購並控制香港在巴拿馬運河的相關企業股權，意味美國可控制關鍵港口一事，林劍回應指出，「我們對有關的商業交易不予評論」，林劍稱，此前香港特區政府已就有關香港公司運營有關港口問題做了回應，「作為原則，我想強調，中方支持包括香港特區企業在內的本國企業赴海外投資興業。各國都應為相關的企業提供公平、公正的環境，我們反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段」。

另外，針對有關美國總統川普希望加強控制巴拿馬運河，林劍表示，「在巴拿馬運河問題上，中方支持巴拿馬對運河的主權，致力於維護運河作為永久中立的國際通行水道地位，中方從未參與運河的管理運營，也不插手運河的事務」。林劍稱，所謂「中國控制了運河」，完全是謊言。

此前在二月初，面對美國國務卿魯比歐威脅巴拿馬驅逐與中國有關連的公司，香港政府表示，所有在港註冊的公司均需按香港法例及（如在境外）當地法規營運，特區政府從無干預香港公司的商業營運，並批評美國官員就巴拿馬運河營運事宜的指控「毫無道理及歪曲事實」，對此表示強烈不滿及反對。

香港 巴拿馬運河 投資

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