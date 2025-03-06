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李強的政府工作報告 1數字向美發出「不怕貿易戰」訊號

特派記者陳政錄、黃雅慧、記者林宸誼／連線報導
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國務院總理李強（右）昨日上午在人大會議上作政府工作報告，並與中共總書記習近平（左）互動。圖為開幕式結束後兩人準備離開。（路透）
國務院總理李強（右）昨日上午在人大會議上作政府工作報告，並與中共總書記習近平（左）互動。圖為開幕式結束後兩人準備離開。（路透）

美國總統川普上任後一個半月，中國年度兩會開啟議程，國務院總理李強5日發表政府工作報告，將今年中國經濟成長目標訂5%左右，赤字率訂4%左右，後者創歷史新高。分析指出，北京正向華府發出訊號，表明可以接受新一輪中美貿易戰的考驗。

李強在政府工作報告指出，今年中國經濟成長預期目標訂為5%左右，城鎮調查失業率5.5%左右；消費者物價指數（CPI）漲幅2%左右；糧食產量1.4兆斤以上；城鎮新增就業1200萬人以上。李強指出，今年一般公共預算支出29.7兆元（人民幣，下同），赤字率擬按4%安排，比去年提高1個百分點，較上年初預算增加1.6兆元，另擬發行超長期特別國債1.3兆元。

3月5日，十四屆全國人大三次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。習近平等黨和國家領導...
3月5日，十四屆全國人大三次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。習近平等黨和國家領導人出席大會。 （中新社）

中共總書記習近平昨下午出席他所在的江蘇代表團審議。他強調，圓滿實現十四五發展目標，「經濟大省要挑大梁」，江蘇要把握好挑大梁的著力點，推動科創、推進改革開放，落實國家重大發展戰略，和促進全體人民共同富裕，還要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和「內卷式競爭」。

國務院研究室副主任陳昌盛則指出，今年報告首次提出「更加積極的財政政策」，且將連續實施14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」，這樣的宏觀政策組合就是要「向全社會傳遞清晰有力的宏觀政策信號」，且今年報告把提振消費放在更加突出的位置、把穩住樓市股市寫進總體要求，皆是值得關注的新提法。

上海第一財經指出，中國一般將赤字率3%作為一道心理上的財政風險安全防線，今年赤字率則創下歷史新高，赤字率提高，意味著財政支出規模的擴張，以擴大總需求，促進經濟的穩步成長。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，今年報告沒多大意外與驚喜，尤其擬發行超長期特別國債、特別國債總額是1.8兆元，再加上地方的專款4.4兆，「要救中國低迷的經濟恐怕不夠」。

針對今年增長率與赤字率兩項目標，華爾街日報分析指出，中國日前採取一系列報復措施反擊美國增稅，並為今年設定強勁的增長目標，「北京方面在向華盛頓發出信號，表明中國可以經受住新一輪中美貿易戰的考驗」。

兩次政府工作報告重要數據。（資料來源：新華社）
兩次政府工作報告重要數據。（資料來源：新華社）

李強 國債 國務院

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「更」字貫串2段文 中政府工作報告揭「內外」形勢險惡

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