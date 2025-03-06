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兩會明星／雷軍首位亮相代表通道 姚明讓現場變小人國

中國新聞組／北京6日電
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全國人大代表雷軍5日在「代表通道」接受媒體採訪。(新華社)
全國人大代表雷軍5日在「代表通道」接受媒體採訪。(新華社)

在今年全國兩會首場「代表通道」上，第一個亮相的是來自湖北的全國人大代表、小米科技創始人雷軍，這項安排被解讀為傳遞了國家對民營經濟高度重視，更暗含推動全球化的國家戰略深層布局，有記者為採訪雷軍甚至更當場承諾「接受採訪就下單小米SU7」，衝上熱搜第一。兩會還有一位「明星代表」，就是身高229公分的姚明，讓記者們頓時成了「小人國」。

來源：YouTube

據長江雲新聞報導，全國兩會首場「代表通道」5日開啟，雷軍第一個亮相，被解讀傳達多重意義。首先，雷軍是中國民營經濟的傑出代表之一，小米集團的業務版圖，從智能手機拓展到智能汽車、智能家居，展現出強大的創新能力和市場競爭力。他走上代表通道，就是把民營經濟的聲音和訴求，清晰地傳遞給全社會。

3月5日，第14屆全國人民代表大會第三次會議首場「代表通道」集中採訪活動在北京人...
3月5日，第14屆全國人民代表大會第三次會議首場「代表通道」集中採訪活動在北京人民大會堂舉行。圖為接受採訪的全國人大代表入場。(新華社)

雷軍此次第一個亮相，也象徵著國家對民營經濟創新主體地位的高度重視，以及政府對科技與製造業融合發展的高度肯定。

在「代表通道」上，雷軍表示，小米作為製造業的建設者和受益者，將繼續堅持走科技創新的道路，為中國實現現代化的發展貢獻力量。雷軍的積極表態和行動，也發揮著提振市場信心和社會預期的「定心丸」效果。

報導指出，小米也早在2016年就開始布局AI領域，日前再次提出加大AI技術落地終端產品的研發投入，推動全球化布局。讓雷軍第一個走上代表通道的安排，既有對民營企業奮鬥者的禮讚，更暗含著國家戰略的深層布局。

雷軍當天如明星般被記者團團圍住，大家爭相提問問題，現場有記者稱：「接受採訪就下單小米SU7。」對此，雷軍面帶微笑，邊走邊說了至少15句謝謝。記者為了採訪雷軍有多努力話題，也衝上微博熱搜第一。

雷軍事後則表示，「今天代表通道，我第一個接受採訪，還是挺激動，也有點小緊張」。

兩會上另一位焦點是身高驚呆眾記者的全國人大代表、亞洲籃球聯合會主席姚明。據九派新聞報導，眾多媒體紛紛追著他採訪，由於身高差距，記者們不得不將相機和麥克風舉過頭頂。

5日中午，杜拜中阿衛視記者方浩明在個人帳號發布姚明進入會場的視頻。視頻中，姚明在人群中頗為顯眼，他緩步進入會場，方浩明則驚訝道：「這是什麽身高。」視頻最後的畫面，姚明獨自坐在會場區域的最後一排。不過，網民們卻說：「一眼就認出來了。」

兩會現場姚明身高驚呆記者，眾人將相機舉過頭頂拍照。(取材自九派新聞)
兩會現場姚明身高驚呆記者，眾人將相機舉過頭頂拍照。(取材自九派新聞)

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