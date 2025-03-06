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全國兩會／李強工作報告提新詞：具身智能、瞪羚企業

中國新聞組／北京6日電
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「具身智能」與「智能機器人」是中國當前重點發展的科技項目之一。圖為實訓現場。 (中新社)
「具身智能」與「智能機器人」是中國當前重點發展的科技項目之一。圖為實訓現場。 (中新社)

中國總理李強5日發表約1萬字的政府工作報告，因勾勒出全年施政重點而備受關注。值得注意的還有，李強今年的報告出現了若干新名詞，包括：「具身智能」、「智能機器人」、「瞪羚企業」等。媒體並以DeepSeek分析了48年來的「政府工作報告」發現，「發展」、「建設」及「經濟」等詞彙一直高頻出現，「創新」、「民生」、「就業」則是越發頻繁出現。

李強在提到中國今年將培育的「未來產業」時，列舉四大項目：生物製造、量子科技、具身智能（Embodied Intelligence）、6G。其中「具身智能」對許多人來說較陌生。輝達執行長黃仁勳2023年就曾預測，下一波AI浪潮將是「具身智能」。

新華社早前在一篇報導中曾解釋，「具身智能」是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互能力。如果將大模型視為「有趣的靈魂」，「具身智能」賦能的人形機器人則有了「好看的皮囊」，已在多個領域成為人類的有力助手。

李強在今年政府工作報告中還提到，中國今年持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。

李強還提到，中國今年將梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。「瞪羚企業」（Gazelle Company）是美國經濟學家戴維· 伯奇（David Birch）在1980年代提出，指創業後跨過「死亡谷」，以科技創新或商業模式創新為支撐進入高成長期的中小企業。

另據澎湃新聞透過透過DeepSeek AI大模型，使用文本向量化的數據分析方法解析今年「政府工作報告」發現，今年的經濟社會發展任務裡，「發展」和「建設」是兩大關鍵詞，上百個關聯度較高詞彙有「經濟」、「創新」、「產業」、「民生」等。

今年「政府工作報告」中，還出現了過去47年未曾提及的「投資於人」。這是在提到強化宏觀政策民生導向時所說，推動更多資金資源「投資於人」、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。

結合1978年到2024年的「政府工作報告」分析發現，48年間，「發展」「建設」以及「經濟」等詞彙一直高頻出現，部分越發頻繁地出現在「政府工作報告」的則有「創新」、「民生」、「就業」。

「具身智能」與「智能機器人」是中國當前重點發展的科技項目之一。圖為北京市機器人產...
「具身智能」與「智能機器人」是中國當前重點發展的科技項目之一。圖為北京市機器人產業園內，早前一部人形機器人「天工」正在進行奔跑展示。（新華社）

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