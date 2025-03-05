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藉芬太尼加徵關稅施壓 中批美「恩將仇報」破壞禁毒合作

中國新聞組／北京5日電
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中國外交部發言人林劍稱，美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。（路透）
中國外交部發言人林劍稱，美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。（路透）

美國宣布3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅，中方則於4日午間宣布四項措施反制。中國外交部稱，美方透過加徵關稅施壓訛詐是恩將仇報，中國人民從來不信邪，不怕鬼，不吃霸道霸凌那一套。美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。

在4日下午例行記者會上，中國外交部發言人林劍回應相關提問時指出，相信大家應該也注意到了中方的相關部門發布的公告，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當、必要之舉。

林劍說，芬太尼問題的根源在於美國本身。中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力措施幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝。「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，透過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報」，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重破壞雙方在禁毒領域的對話與合作。

林劍重申，「中國人民從來不信邪，不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套」，施壓、脅迫和威脅不是同中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上，同中方磋商解決各自關切。

「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的什麼戰，中方將奉陪到底，我們奉勸美方收起霸凌嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來」，林劍說。

美國之音報導，中國網友在社交平台上一面倒地唱和，「#中國絕不接受施壓和威脅#」的詞條吸引超過5900萬的閱讀量，連同其他有關中國關稅反制措施的話題，都衝上微博熱搜榜，還有網友高喊「拳頭硬才是硬道理」、「儘管放馬過來，加60%關稅我也不怕」。

然而，面對對美出口關稅節節升高，部分中國出口商透露，他們正透過擴大議價空間或轉由第三國出口來應對。

浙江義烏一名林姓批發商表示，雖然中製品經由墨西哥轉運美國的管道現在也被課以高關稅，但未來應該還是可以找得到第三國低價轉運，「你（美國）怎麼可能把全世界每個國家都封鎖？」

廣東佛山羅浮宮國際家具博覽中心的黃姓外貿主管則透露，如果採購量大，她可以綜合考量家具樣式、海運貨櫃量等因素，給出一個較優惠的折價，也等於變相幫美國客戶吸收一部分的關稅。

關稅 貿易戰 墨西哥

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