中資營運99年生變？澳擬再討論達爾文港租約

2023年6月4日，中國駐澳大使肖千（左）前往嵐橋集團租用的達爾文港考察調研，了解建設發展新情況。(中新社資料照片)

彭博4日報導，澳洲 官員本周將與地方政府會面，討論目前由中資營運的達爾文港的未來租借計畫。達爾文港位於北領地首府，目前由一家中資公司營運。報導稱，北領地財政廳長嚴比爾（Bill Yan）4日發布聲明指，北領地政府的代表，將於6日前往堪培拉，討論該港口以及「確保未來安全的必要步驟」。他也要求總理艾班尼斯明確說明達爾文港可能的資金來源。

達爾文港位於澳洲北部，是距離亞洲和中國最近的澳洲港口，也是該國重要的軍事基地和北部海岸巡邏艇的基地，以及美軍駐澳洲輪調部隊的基地。北領地曾在2015年簽訂協議，將達爾文港租予山東的中資企業嵐橋集團（Landbridge Group），租期99年。

澳洲新報曾指，嵐橋獲得達爾文港租約後，引發美、澳一些國安人士不滿，因為美軍經常使用達爾文港附近的軍用港口設施。歐巴馬 擔任美國總統時期，曾當面向時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表達中企獲得達爾文港租約的擔憂，聲稱其可能有助於中國蒐集附近美、澳軍事行動的情報。

去年11月以來，澳洲一直在討論如何應對達爾文港的不確定性，當時有報導稱，嵐橋集團可能出現財務困難。

Bill Yan表示，過去數月來已進行為時多月的盡職調查，以確保嵐橋集團所做的一切，及對該港口的任何收購均以正確方式進行。嵐橋澳洲非執行董事歐康納（Terry O'Connor）4日在一份聲明中說，達爾文港不會出售，他表示北領地財政廳長聲明讓人意外，嵐橋和達爾文港沒有參與此事任何討論。