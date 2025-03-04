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陸訂反分裂國家法20周年 李義虎：遏制台獨會愈來愈有力

記者陳政錄／北京即時報導
北京人民大會堂一樓北側的「台灣廳」。(記者陳政錄／攝影)
北京人民大會堂一樓北側的「台灣廳」。(記者陳政錄／攝影)

今年的大陸全國「兩會」，是中國大陸通過「反分裂國家法」20周年，是否進一步祭出對台措施、兩岸關係發展受到關注。大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎稍早受訪說，大陸還要進一步塑造統一大勢，在一中原則、反對台獨上面持續堅持原有立場，對台獨的遏制會愈來愈有力。

李義虎5日出席大陸14屆全國人大三次會議開幕，進場前接受媒體訪問。他說，反分裂國家法表明中國大陸在台灣問題、統一問題上的基本立場，立法目的就是維護台海和平，遏制和反對台獨分裂活動，「應該說還是起到了非常好的作用，達到了立法的目的和宗旨。」

接著，就今年陸方是否進一步推進對台措施。他說，大陸反獨促統是一貫的，按照大陸全國政協主席王滬寧在對台工作講話的基本精神，大陸還要進一步塑造統一大勢，「從去年說戰略主動，到今年塑造大勢」，大陸在堅持一中原則、反對台獨上面會持續堅持原有立場，對台獨的遏制會愈來愈有力。

至於外界將烏克蘭和台灣做類比，以及總統賴清德的兩國論是否掀起台海的「驚濤駭浪」？李義虎就俄烏和兩岸的類比回應，這是兩個性質完全不同的問題，但他也指烏克蘭現在的處境，跟3年前已經發生了很大的轉折變化，「現在你要考慮要不要落到第2個烏克蘭的境地（指3年後、現在的烏克蘭）。」

另就美國總統川普上任後的國際局勢，李義虎表示，現在是百年未有之大變局，中國已對自己的外交政策，包括對美政策做了非常清楚地表達，就是中國是維護世界和平，促進共同發展。

他喊話，我們希望美國方面，在「川普2.0」時期，能夠堅持他原來所承諾的「一個中國政策」，在中方核心利益和重大關切上要守信用，不要出爾反爾。

有媒體關切，美國可能退出北約，是否是中國大陸的機會？李義虎表示，現在有消息傳出美國可能退出北約，「如果他真的有這樣的一個結果，這是國際格局的重大變化」。他也就美俄等國際關係表示，現在是一個盤整，能調整成什麼樣子，出什麼結果，我們還要觀察，因為美俄之間也有結構性矛盾，不是川普作為美國領導人上來就能消失的。

2005年3月14日，大陸第10屆全國人民代表大會第3次會議閉幕會上，對「反分裂國家法」草案進行表決，最後以2896票贊成、0票反對、2票棄權、3人未按表決器通過。今年是否有相關紀念活動亦受討論。

「反分裂國家法」內容鼓勵兩岸繼續交流合作，但提出在「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」、「和平統一的可能性完全喪失」3種情況下，大陸得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。(記者...
大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。(記者陳政錄／攝影)
大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎5日出席人大會議開幕，會前接受訪問...
大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎5日出席人大會議開幕，會前接受訪問。(記者陳政錄／攝影)
大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。(記者...
大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。(記者陳政錄／攝影)

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