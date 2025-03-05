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上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

DeepSeek橫空出世 AI深偽濫用、失業保險兩會聲量大

記者黃雅慧、陳政錄／綜合報導
中國全國人大發言人婁勤儉。（新華社）
中國全國人大發言人婁勤儉。（新華社）

AI新創模型DeepSeek橫空出世，也成為今年兩會關注焦點。人大大會發言人婁勤儉稱DeepSeek取得重大進展，代表中國企業在AI領域崛起，美聯社分析，中國很可能會將人工智能列入推動經濟增長的重點發展行業之中。以全國人大代表或政協委員的身分參政議政的企業家們，也紛紛就各行業發展建言，小米集團創辦人雷軍、TCL創始人李東生呼籲切實治理AI深度偽造濫用問題，科大訊飛董事長劉慶峰建議試行AI失業保險計畫，提供失業者AI技能培訓。

中國14屆全國人大三次會議記者會4日在人民大會堂召開，會上有媒體針對AI風險提問，婁勤儉舉例指出，曾是手機操作系統霸主塞班系統（指Nokia的Symbian）因為封閉系統走向衰落。反觀安卓系統、安謀開源，遵循科技趨勢，得到市場認可。而DeepSeek實現技術突破，堅持開源、開放共享，為世界貢獻中國智慧，可以看到中國在科技發展創新性、包容性。

中國全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕表示，開源模式正在重構AI競爭格局，中美AI競爭將形成良性結果，雙方透過開源和開放的討論，技術都會交替領先，一起進步。他認為，開源才是真正難以逾越的壁壘，或將成為中美AI競爭的分水嶺。

值得注意的是，今年多位任政協委員、人大代表的中國知名企業家提案或建議多涉及AI。

長期關注AI發展的科大訊飛董事長劉慶峰帶來的九份提案均與AI有關，從自主可控大模型，到防止幻覺數據、AI+教育、AI時代人才培育、AI終端智能發展、建構AI+醫療標準規定等，其中還呼籲發展AI新職位，完善AI失業保障，「打造AI就業友好型社會」。他建議設立專項基金和保險保護面臨失業風險的人，並且加強AI技能培訓，特別是為低收入群體提供免費的機會。

小米集團董事長雷軍的五份提案中，三項提案涉及電動車，包括推進自駕量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、優化新能源汽車牌號設計；兩項涉及AI，包括加快推進AI終端產業高質量發展、加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議等。

家電、電視類企業領導也關注AI內容，比如TCL集團董事長李東生也提案建議，要加強AI深度偽造欺詐管理，認為要規範對於該新興技術的不當應用，有必要對AI生成的內容進行強制標識，減少惡意濫用；知名電器業者格力電器董事長董明珠則表示，今年主要關注網路建設和AI技術，她稱AI技術對於中國製造業發展非常有意義，比如AI技術在空調領域能促進節能。

AI DeepSeek 小米

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