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川普上任後美航母首抵南韓 解放軍跟進發布航行警告

記者林則宏／綜合報導
美國卡爾文森號航空母艦已於二日駛抵南韓釜山海軍基地。(歐新社)
美國卡爾文森號航空母艦已於二日駛抵南韓釜山海軍基地。(歐新社)

美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）2日駛抵南韓釜山海軍基地，這是川普政府1月上任後美國航艦首次抵達南韓，也是繼去年6月羅斯福號航艦後，美國航艦再度抵韓。

與此同時，中國也於日前發布航行警告，2日16時至16日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

路透報導，南韓海軍指出，美軍航艦來訪是美國「鋼鐵般堅定」承諾要擴大嚇阻力的一環，也是為了展示韓美軍事同盟對北韓的協防態勢。

隸屬美軍第一航艦打擊群（Carrier Strike Group 1）的卡爾文森號，此次與飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）及飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）一同到訪釜山。

儘管一般認為，卡爾文森號此次行動主要應針對北韓，但美國航艦於此時抵達南韓仍引起北京方面關注。環球時報引述韓聯社報導稱，卡爾文森號預計將參加本月中旬在朝鮮半島近海舉行的韓美日海上聯合演習。

卡爾文森號自1982年開始服役，是美國第三艘尼米茲級航空母艦，搭載了F-35C隱形戰機、F/A-18戰機、E-2C預警機、MH-60S海上作戰直升機等80多架飛機，船員5500餘名。

關於2日起在渤海海峽黃海北部部分海域執行的軍事任務，中國方面對此並無進一步訊息，但整個航行警告時間基本涵蓋了本次全國兩會期間，達兩周之久。

南韓 北韓 全國兩會

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