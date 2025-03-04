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中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

美再增10%關稅 中反制將15美實體列入出口管制管控名單

記者謝守真／即時報導
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在美國對中國產品加徵10%關稅的措施正式生效後，中國商務部4日公布將15家美國實體列入出口管制管制的名單，並決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。（美聯社）
在美國對中國產品加徵10%關稅的措施正式生效後，中國商務部4日公布將15家美國實體列入出口管制管制的名單，並決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。（美聯社）

在美國對中國產品加徵10%關稅的措施正式生效後，中國商務部4日公布將15家美國實體列入出口管制管制的名單，並決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。

根據中國商務部網站消息，商務部4日發出公告指，將15家美國實體列入出口管制管控名單。根據「中華人民共和國出口管制法」和「中華人民共和國兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將15家美國實體列入出口管制管控名單。

公告提到，商務部將採取措施，包括：禁止向有關15家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應立即停止；特殊情況下確需出口的，出口業者應向商務部提出申請。相關措施自即日起正式實施。

另，公告中列出的15家美國實體，依序為出口管制管制名單的15家美國實體為萊多斯（Leidos）、基比斯和西蒙確斯（Gibbs&Cox, Inc.）、監控研究（IP Video Market Info, Inc.）、Sourcemap、斯凱迪奧（Skydio, Inc.）、急速飛行（Rapid Flight LLC）、紅色六方案（Red Six Solutions）、護盾人工智能（Shield AI, Inc.）、浩劫人工智能（HavocAI）、尼路斯科技公司（Neros Technologies）、Group W、愛爾康（Aerkomm Inc.）、通用原子航空系統（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）、通用動力陸地系統（General Dynamics Land Systems）、宇航環境（Aero Vironment）。

針對上述出口管制管控名單，中國商務部表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據「中華人民共和國出口管制法」和「中華人民共和國兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，中方決定將危害中國國家安全和利益的15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止兩用物項對其出口，任何出口經營者不得違反上述規定。

此外，除上述15家美國實體外，中國商務部還宣布決定將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。依據相關規定，不可靠實體清單工作機制決定於2月4日將美國因美納列入不可靠實體清單。現決定對該企業採取以下處理措施：禁止其向中國出口基因定序儀。

對此，中國商務部發言人稱，中方於2月4日依法決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。美國因美納公司違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。綜合考慮該公司違法情節等面向因素，不可靠實體清單工作機制依法作出禁止其向中國出口基因定序儀的決定。

該名發言人續稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法對極少數危害其安全的外國實體進行處理。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

商務部 華人 人工智能

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