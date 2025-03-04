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中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

環時：中國報復關稅 或先針對美國農產品、食品

編譯廖振堯／綜合報導
美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。圖為2021年在北京的美國大豆出口協會的展銷會。(路透)
美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。圖為2021年在北京的美國大豆出口協會的展銷會。(路透)

川普總統上月27日在社群媒體上表示，美國將從3月4日起向加拿大和墨西哥加徵關稅，同日中國也將被徵收額外10%的關稅。這立即引起中國多部會反彈，中國官媒環球時報引述消息人士，稱反擊手段最可能先加徵美國農產品及食品的關稅。

據環球時報，這位匿名消息人士透露，反制措施可能包括關稅和其他非關稅措施，而美國農產品和食品最有可能被列入目標，強調「如果美方堅持單方面加徵關稅，並正式宣布相關措施，中方必將採取有力的反制措施。」

由於美國是以芬太尼威脅為由來加徵關稅，中國商務部發言人2月28日被問及相關問題。發言人表示，無論從政策還是執行方面來看，中國都是世上禁毒最嚴格的國家之一，與美國在內的國家在禁毒方面進行國際合作，推卸責任不僅無助於解決美國自身的問題，也可能增加美國企業和消費者的負擔，危及全球產業鏈穩定。

中國外交部發言人林劍同日也在記者會上回應加徵關稅一事，表示不滿和強烈反對，將採取措施捍衛中國合法利益；若美國繼續利用芬太尼問題施壓、敲詐、威脅，只會適得其反，打擊中美的禁毒合作。

美聯社報導，由於中國進口商紛紛採取行動應對貿易戰，提早進貨使得中國製造商2月訂單增加。調查顯示採購經理人指數(PMI)從1月的49%升至2月的50.2%，略高50%的榮枯線；製造業新訂單指數則升至51.1%。

凱投宏觀(Capital Economics)的一份報告指出，穩定的工業生產表明，中國政府支出、為應對關稅的「搶先行動」都支撐了上個月更強勁的商業活動，但本季經濟成長仍有放緩的風險，至少會部分逆轉去年第四季的上升趨勢，而且這是在關稅真正產生影響之前。此外，川普還終止了進口商品價值低於800元免徵關稅的「小額豁免」，這對近年來直接面向消費者、銷售額飆升的公司來說是重大打擊。

美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。(路透)
美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。(路透)

關稅 川普 墨西哥

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