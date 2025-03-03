中國政協首關注經濟 劉結一：經濟長期向好趨勢未變

中國全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一回答中外記者提問。（特派記者黃雅慧／攝影）

中國全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一表示，當前中國內外環境發生了深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求不足等一些領域風險等待化解，但同時中國經濟韌性強，潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

這場記者會在第二個問題便涉及中國經濟發展，劉結一首先引述數據表示，2024年中國經濟國內生產總值超過人民幣134兆元，增長5%。春節期間，家電和音響器材熱銷，年增166.4%，旅遊業增收37.5%。

此外，劉結一說，產業、新業態競相湧現，智慧製造、智慧產品日新月異，綠色生產力蓬勃發展，風電、太陽能、新能源、汽車領跑世界。

劉結一稱，中國擁有超大規模市場、新型消費潛力加速釋放；產業體系配套完整，製造業規模連續15年居世界首位等優勢。

劉結一表示，經濟議題歷來是全國政協履職的重點方向，包括每季舉辦宏觀經濟監測分析座談會，動態分析經濟運行的階段性特點和其他業務問題。與此同時，聚焦高質量發展，深度調查研究，協商議政，涵蓋經濟體制改革、數字貿易、海洋經濟、金融強國等，做相關部門諸多部門制定與落實政策提供建議。

在外界認為今年兩會 關鍵字的新質生產力上，劉結一表示，發展新質生產力是推進高質量發展的內在要求和重要著力點。

劉結一並細數中國相關科技成果，比如全球189家燈塔工廠，中國佔79家，其中近半數來自鋼鐵等傳產項目；此外，在未來產業上，人形機器人上春晚、扭秧歌，無人機 飛夜空放煙花，AI 開源大模型等引發世界熱議，規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量佔全球過半，新質生產力發展生機勃勃，大力發展新質生產力是全國政協諫言議政的重要著力點。

劉結一表示，政協委員組織政協委員和全國社科領域知名專家學者開展新質生產力理論，且密切跟蹤國際前沿動態，並將科研院所和企業意見，調研科技成果轉化、區域科創中心建設，創新藥研發等課題，聚焦數據要素市場，AI應用怎麼深入協商座談分析。