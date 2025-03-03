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中國金融機構挺民企 3年內釋27兆融資適度寬鬆貨幣

記者陳宥菘／綜合報導
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投資人寄望北京當局推出進一步的刺激經濟措施，讓股市仍能維持今年來的亮麗漲勢。（歐新社）
投資人寄望北京當局推出進一步的刺激經濟措施，讓股市仍能維持今年來的亮麗漲勢。（歐新社）

在習近平與科企巨頭會面並表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（中國央行）等金融監管五部門近日與民企、金融機構舉行座談會，強調支持科技企業創新發展。上海第一財經指出，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資管道，還將進一步降低民企融資成本，為民企提供更多元化的融資選擇。

至於金融機構如何落實對民企支持，據報導，中國工商銀行董事長廖林透露，將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資管道，計畫未來三年為民企提供投融資不低於6兆元人民幣（約8237億美元），增加信用和中長期資金供給。

中國人民銀行等五部門2月底聯合召開座談會，強調支持民營企業透過資本市場發展壯大。...
中國人民銀行等五部門2月底聯合召開座談會，強調支持民營企業透過資本市場發展壯大。（取材自人行網站）

人行等金融管理部門2月28日與全國工商聯召開金融支持民營企業高質量發展工作座談會。人行行長潘功勝、全國工商聯黨組書記沈瑩、國家金監總局副局長周亮、證監會副主席李超等人出席。

第一財經報導，據座談會消息，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資管道。潘功勝表示，人行將引導金融機構加大對民營經濟的進一步投入。實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要通膨壓力不大，將確保民企融資成本在今後比較長的時間中保持在較低水準。

與會的AI科企「商湯科技」董事長徐立表示，AI技術和產業發展對資金的需求巨大，研發成本高、周期長、風險大，許多企業在融資和貸款方面面臨困難，建議針對AI行業給予更加精準的支持政策和措施。他提出探索「科創算力貸」，破解AI基礎設施融資痛點，其次是進一步放開股權融資、股債融合等股權融資管道。創新貸款工具，支持民企多元化融資。

中國中信證券總經理鄒迎光建議，加力支持「硬科技」含量高的民企併購重組，並加快推動中長期資金入市，培育耐心資本生態。

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