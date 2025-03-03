2025年中國經濟增長目標 市場估約5%

全國「兩會」即將召開，外界關注北京2025年的經濟成長目標、政策刺激力度和支持方向。目前市場普遍預期，3月5日政府工作報告公布的2025年經濟增長目標繼續設在5%左右，擴大內需、提振消費方面則預計成為此次全國兩會 焦點。

中國財新網報導，野村中國首席經濟學家陸挺預計，2025年GDP增速目標設為「5%左右」，並於近期將2025年GDP增速預測從4%上調至4.5%，主要考慮到2024年四季度GDP增長5.4%，遠高於野村4.9%的預測和5%的市場共識預測。春節前後，DeepSeek（深度求索）暴紅激發一系列新興領域的投資 ，從最近股市回升中看到了一些財富效應，特別是市場將這次回升視為對中國企業的重新估值。

中金公司宏觀研究團隊指出，與2024年底中央經濟工作會議召開時相比，兩會召開的宏觀社會背景更偏積極。但該機構也提醒，短期資本市場的表現，可能不會改變兩會對全年經濟仍有下行壓力的判斷。從年初召開的地方兩會看，31省分中有15個省下調了經濟增長目標。

去年召開的中央經濟工作會議將擴大內需、尤其提振消費放在2025年經濟工作首位，相關政策或為中國全國兩會的一大亮點。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，預計兩會時政府會明確將其規模翻倍至3000億人民幣以上，同時可能提出適當提高退休人員養老金、提高城鄉居民基礎養老金等政策。

陸挺表示，去年9月一系列寬鬆政策措施讓中國房地產 市場再次呈現出企穩態勢，一度嚴重負增長的新房銷售增速在近期出現反彈，不過這種企穩大多僅限於一線城市，還沒出現明顯的持續復甦跡象。因此2025年中央政府刺激計畫仍會側重房地產出清，通過回購土地或幫助開發商完成預售房屋，來為房地產業提供資金支持。

明報報導，中國科學院預測今年中國經濟增長將呈「兩端高、中間低」趨勢（年頭年尾高速增長，年中低迷），若各項推動發展的政策措施能有效落實、成效顯著，全國經濟增速有望達5%。