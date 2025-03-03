我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

2025年中國經濟增長目標 市場估約5%

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

全國「兩會」即將召開，外界關注北京2025年的經濟成長目標、政策刺激力度和支持方向。目前市場普遍預期，3月5日政府工作報告公布的2025年經濟增長目標繼續設在5%左右，擴大內需、提振消費方面則預計成為此次全國兩會焦點。

中國財新網報導，野村中國首席經濟學家陸挺預計，2025年GDP增速目標設為「5%左右」，並於近期將2025年GDP增速預測從4%上調至4.5%，主要考慮到2024年四季度GDP增長5.4%，遠高於野村4.9%的預測和5%的市場共識預測。春節前後，DeepSeek（深度求索）暴紅激發一系列新興領域的投資，從最近股市回升中看到了一些財富效應，特別是市場將這次回升視為對中國企業的重新估值。

中金公司宏觀研究團隊指出，與2024年底中央經濟工作會議召開時相比，兩會召開的宏觀社會背景更偏積極。但該機構也提醒，短期資本市場的表現，可能不會改變兩會對全年經濟仍有下行壓力的判斷。從年初召開的地方兩會看，31省分中有15個省下調了經濟增長目標。

去年召開的中央經濟工作會議將擴大內需、尤其提振消費放在2025年經濟工作首位，相關政策或為中國全國兩會的一大亮點。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，預計兩會時政府會明確將其規模翻倍至3000億人民幣以上，同時可能提出適當提高退休人員養老金、提高城鄉居民基礎養老金等政策。

陸挺表示，去年9月一系列寬鬆政策措施讓中國房地產市場再次呈現出企穩態勢，一度嚴重負增長的新房銷售增速在近期出現反彈，不過這種企穩大多僅限於一線城市，還沒出現明顯的持續復甦跡象。因此2025年中央政府刺激計畫仍會側重房地產出清，通過回購土地或幫助開發商完成預售房屋，來為房地產業提供資金支持。

明報報導，中國科學院預測今年中國經濟增長將呈「兩端高、中間低」趨勢（年頭年尾高速增長，年中低迷），若各項推動發展的政策措施能有效落實、成效顯著，全國經濟增速有望達5%。

全國兩會 房地產 投資

上一則

中國金融機構挺民企 3年內釋27兆融資適度寬鬆貨幣

下一則

兩會前夕反腐 他「靠教育吃教育」被開除黨籍

延伸閱讀

上季GDP年增2.3%符預期 美通膨膠著 強化緩降息風向

上季GDP年增2.3%符預期 美通膨膠著 強化緩降息風向
中國智慧手機出貨 2025年大爆發

中國智慧手機出貨 2025年大爆發
英國2027年起增「防衛支出」至GDP2.5% 砍外援預算

英國2027年起增「防衛支出」至GDP2.5% 砍外援預算
英媒：中國惠民支出僅GDP6% 低於許多金磚及新興國家

英媒：中國惠民支出僅GDP6% 低於許多金磚及新興國家

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返