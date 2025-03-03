謝鋒談美對中關稅戰：「脫鉤斷鏈」傷筋動骨損人更傷己

駐美大使謝鋒2月28日以視訊方式在杜克—北卡羅來納大學「中國領導力高峰會（CLS）」發表致詞時，要求美方妥處台灣問題，並指「以台制華」終將引火燒身。（取材自中國駐美大使館官網）

駐美大使謝鋒 2月28日於公開演說場合就中美關係表示，當務之急是美方切實恪守「一個中國原則」，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對台獨，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，並嗆明「以台制華」終將引火燒身。謝鋒表示，中美兩個大國在這個星球上長期和平共存，既是責任也是必須。

根據中國駐美大使館官網消息，謝鋒2月28日受邀以視訊方式在杜克—北卡羅來納大學「中國領導力高峰會（CLS）」發表致詞。

就中美關係，謝鋒表示，希望美方同中方相向而行，落實1月中旬中美元首通話達成的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。「如果把對手當對手，惡性競爭，只會中美雙輸、世界遭殃；如果兩國做夥伴，互相成就，就能共同繁榮、惠及世界。」

謝鋒接著就台灣問題強調，當務之急是美方切實恪守「一個中國原則」，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對台獨，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，「以台制華」終將引火燒身。

公開資料顯示，在美國總統川普1月20日上任後，謝鋒已多次透過公開演說場合，就中美關係、中美經貿議題以及台灣問題等作出表述。

就中美經貿爭端，謝鋒表示，「脫鉤斷鏈」傷筋動骨，貿易戰關稅 戰損人更傷己。他指出，中國早在2019年就在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。謝鋒表示，貿易戰關稅戰損人更傷己。他警告，中美經貿合作的「壓艙石」正經受保護主義的衝擊，人文交流的「緩衝閥」遭到「寒蟬效應」的干擾，中美關係行穩致遠面臨嚴峻的挑戰。

謝鋒還巧妙引用近日暴紅的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）表示，面對新一輪科技革命與產業變革，需要的不是科技封鎖，而是為人類進步「深度求索」。他指出，人工智慧等高新技術可能打開「潘朵拉的盒子」，任由各國無序競爭，「灰犀牛」就在眼前。去年中美在聯合國大會相互聯署各自關於人工智慧的決議，確認有必要加強國際合作。應繼續倡導智能向善，改善全球治理，為世界和平擔當。