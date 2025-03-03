官媒發長文「習近平一貫支持民企」 美媒：國內外壓力

習近平日前在京出席民營企業座談會並發表重要講話。（新華社）

中國全國「兩會 」（全國人大和政協會議）將分別於4、5日登場。官媒新華社2日發布長文，以習近平 所說「我是一貫支持民營企業的」為標題，重提習近平過去多次在不同會議和考察中對民企的肯定言語，引發輿論關注。外界預期，「兩會」期間會有更多有利企業的政策。

美媒自由亞洲電台此前報導，「『我是一貫支持民營企業的』—習近平同志關心推動民營經濟發展紀實」文章收錄習近平從「2007年4月到任上海市委書記剛滿一個月，前往寶山區調研」，以及「2016年3月，看望參加全國政協十二屆四次會議的民建、工商聯界委員」等活動期間，對中國民企發展狀況作出的指示和表態。這也是習近平自2月17日罕見主持民營企業座談會後，官方媒體再次對這位中共最高領導人營造支持民企的形象宣傳。

既然如此，習近平為何還要在當前強調「一貫支持」民營企業呢？

外界注意到，自習近平2012年接任中共總書記後，中國經濟逐漸出現「國進民退」的現象，即國有企業在經濟中的比重逐漸上升，而民營企業面臨的生存環境越來越嚴峻。自由亞洲電台此前報導，2018年，有關「民營經濟離場論」和「新公私合營論」等，在中國社會引發爭議。而近年來，多家知名民營企業也遭遇到不同程度的打壓。阿里巴巴集團創始人馬雲曾在公開場合「被消失」，其下屬螞蟻集團被處以超過70億元人民幣（約9.6億美元）罰款；企業家孫大午因「妨害公務」等多項罪名被重判入獄18年。

顯然，習近平反覆表態「支持」民企的背後，有著複雜的國內外壓力。當前，中國經濟面臨衰退，而民營經濟不但領先科技領域創新，更素有對中國經濟貢獻50%的稅收、占GDP的60%以上、並創造80%城鎮就業的說法。「支持」民企不但能維持長遠經濟規畫，更是穩定中國政治、社會大局的需要。

而另一個國際壓力，似乎與即將到來的美國對華關稅 措施有關。美國總統川普上周宣布，繼2月初對中國商品加徵10%關稅後，將於3月4日起再疊加10%，使加徵幅度達到20%，使得民企角色變得更加重要。上周五，中國外交部新聞發言人林劍在北京舉行的例行記者會上，就美方新關稅措施表達「強烈不滿」和「堅決反對」，並威脅中方「將採取一切必要措施堅定維護自身正當利益」。

新華社的上述文章坦言，中國經濟目前面臨「迎難而上、乘風破浪的關鍵時期」，然而如何在「國進民退」的背景下實現對民營企業公平競爭的保障，卻仍然是尚待實際行動的重要問題。