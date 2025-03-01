中國要求AI專家、高管避免赴美 憂遭拘留當籌碼

中國AI公司DeepSeek（深度求索）。（路透）

人工智慧(AI )已成為中美兩國最新的技術戰場，中國國家主席習近平要求「將國家政治安全擺在首位」，為防國家機密的洩露以及人身安全，中國當局要求頂尖AI專家及高管不要前往美國。這也反映出北京已將AI視為經濟及國家安全優先事項。

華爾街日報引述知情人士報導，北京除擔心AI專家在海外旅行期間，可能有意無意之間洩露AI的機密訊息外，更擔心這些AI專家及企業高管在海外被拘留，給美國作為中美談判的籌碼。

情況就如美國總統川普首個任期內，加拿大應美國要求拘留了華為時任首席財務官孟晚舟 。

中國高科技業界人士指出，北京當局並沒有完全禁止這些專家及高管到國外，而是由中國最大科技中心上海、北京及浙江等地政府提出指導意見。

知情人士說，有關指導意見是不鼓勵AI、機器人等戰略敏感產業的專家及高管，前往美國及其盟友國家，除非緊急情況。但不管怎樣仍然要到國外的，事前都必須報告他們的行程計畫，回國後向當局匯報他們做了什麼及見了誰。

有關報導還說，基於安全考量，杭州AI初創公司深度求索(DeepSeek)創始人梁文峰謝絕參加2月在巴黎舉行的AI峰會邀請。另一家未見透露名字的大型AI初創企業創始人，去年接到北京的指示後，也取消了原定訪美行程。

儘管如此，中美高科技領域的專家、高管之間仍然保持互動，包括「杭州六小龍」之一、在機器人領域領跑的「宇樹科技」在內的中國高科技企業，今年1月參加了在拉斯維加斯舉行的年度國際消費電子展(CES)科技盛會。

今年夏天，中國將舉辦自己的AI峰會，外長王毅 歡迎各國專家參加。

華府智庫歐亞集團(Eurasia Group)地緣科技實踐部主任魯曉萌(Xiaomeng Lu)指出，在美中AI戰場上，中國目前擔心的是美國公司透過收購或授權許可，讓中國失去自主研發的技術；另一個更令人擔憂的問題是人才流失，對科技業來說，人才流失可能會給一個國家帶來毀滅性影響。