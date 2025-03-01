我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

中國要求AI專家、高管避免赴美 憂遭拘留當籌碼

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國AI公司DeepSeek（深度求索）。（路透）
中國AI公司DeepSeek（深度求索）。（路透）

人工智慧(AI)已成為中美兩國最新的技術戰場，中國國家主席習近平要求「將國家政治安全擺在首位」，為防國家機密的洩露以及人身安全，中國當局要求頂尖AI專家及高管不要前往美國。這也反映出北京已將AI視為經濟及國家安全優先事項。

華爾街日報引述知情人士報導，北京除擔心AI專家在海外旅行期間，可能有意無意之間洩露AI的機密訊息外，更擔心這些AI專家及企業高管在海外被拘留，給美國作為中美談判的籌碼。

情況就如美國總統川普首個任期內，加拿大應美國要求拘留了華為時任首席財務官孟晚舟

中國高科技業界人士指出，北京當局並沒有完全禁止這些專家及高管到國外，而是由中國最大科技中心上海、北京及浙江等地政府提出指導意見。

知情人士說，有關指導意見是不鼓勵AI、機器人等戰略敏感產業的專家及高管，前往美國及其盟友國家，除非緊急情況。但不管怎樣仍然要到國外的，事前都必須報告他們的行程計畫，回國後向當局匯報他們做了什麼及見了誰。

有關報導還說，基於安全考量，杭州AI初創公司深度求索(DeepSeek)創始人梁文峰謝絕參加2月在巴黎舉行的AI峰會邀請。另一家未見透露名字的大型AI初創企業創始人，去年接到北京的指示後，也取消了原定訪美行程。

儘管如此，中美高科技領域的專家、高管之間仍然保持互動，包括「杭州六小龍」之一、在機器人領域領跑的「宇樹科技」在內的中國高科技企業，今年1月參加了在拉斯維加斯舉行的年度國際消費電子展(CES)科技盛會。

今年夏天，中國將舉辦自己的AI峰會，外長王毅歡迎各國專家參加。

華府智庫歐亞集團(Eurasia Group)地緣科技實踐部主任魯曉萌(Xiaomeng Lu)指出，在美中AI戰場上，中國目前擔心的是美國公司透過收購或授權許可，讓中國失去自主研發的技術；另一個更令人擔憂的問題是人才流失，對科技業來說，人才流失可能會給一個國家帶來毀滅性影響。

AI 王毅 孟晚舟

上一則

中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

下一則

再提台灣問題 中駐美大使：「以台制華」終將引火燒身

延伸閱讀

台灣大醫院急診塞爆 專家推測和「這些迷思」有關

台灣大醫院急診塞爆 專家推測和「這些迷思」有關
專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願

專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願
專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願

專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願
流感季現小高峰 專家：接種疫苗還不晚

流感季現小高峰 專家：接種疫苗還不晚

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30
人販子余華英拐賣的兒童多達17人。(取材自澎湃新聞)

余華英拐賣17童 被執行死刑

2025-02-27 23:29

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞