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兩會倒數計時／習喊政治安全擺第一 中10餘將領可能缺席

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國家主席習近平。（取材自人民日報）
中國國家主席習近平。（取材自人民日報）

年度政治大戲「兩會」將於4日在北京召開，中共中央政治局2月28日就「建設更高水平平安中國」進行集體學習。習近平在會上強調，要建設更高水準「平安中國」，把捍衛國家政治安全擺在首位。在習高喊政治安全之際，美媒分析：解放軍大規模反腐，導致愈來愈多軍老虎落網，今年兩會可能有十多名高級將領缺席。

綜合媒體報導，「平安中國」出自2021年3月5日，「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）」，要求統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。

習近平在會上指出，中共黨中央不斷完善國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系，著力提高公共安全治理水平，成功續寫了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」新篇章。適應形勢任務的發展變化，平安中國建設只能加強，不能削弱。

習近平強調，防範化解各類風險是平安中國建設的重要任務。要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生產、食品藥品安全、網絡安全、人工智能安全等方面工作。

他表示，要不斷增進民生福祉，扎實推進共同富裕，切實維護民眾合法權益，維護社會公平正義。要完善社會治理體系、健全社會工作體制機制，培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態。

兩會前夕，習近平喊話把捍衛國家政治安全擺在首位，建設平安中國。圖為志願者向小學生...
兩會前夕，習近平喊話把捍衛國家政治安全擺在首位，建設平安中國。圖為志願者向小學生們講解國家安全知識。（新華社資料照片）

習近平最後強調，黨的領導是平安中國建設的根本保證。要始終堅持中共黨中央對國家安全工作、對政法工作的絕對領導，充分發揮各級黨委在平安建設中總攬全局、協調各方的領導作用。要鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍。

「兩會」召開前夕，美國之音報導指出，中國反腐運動範圍愈來愈大，過去兩年中就有超過14名軍中高級官員受到懲處，今年兩會可能會有十多名解放軍高級將領會缺席。

不少人認為，目前的反腐運動反映了中共內部的政爭和內鬥，日本立命館亞洲太平洋大學亞太研究教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）直言，「清洗很可能反映出黨的其他領導人對習近平愈來愈大的挑戰。那些被懷疑對習近平不夠忠誠的軍方領導人就有可能最先遭到解職。」

分析人士認為，反腐和清洗有可能強化了習近平的地位，但是也可能產生負面效果，士氣因此低落。

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