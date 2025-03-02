川澤在全世界面前吵架 中網民酸：好像菜市場的大爺們

川普（右）與澤倫斯基（左）原本以禮相待，但在最後十分鐘突然在世人面前激辯起來。（路透）

美國總統川普 與烏克蘭 總統澤倫斯基 28日在白宮公開爭吵，有分析稱，這讓對俄烏衝突一直袖手旁觀的中國，因成為「房間裡的成年人」而受益。中國網民則對這場爭吵表示「看傻了」，「原來總統吵架也和我們這菜市場大爺們沒多大區別」，有人讚澤倫斯基是條漢子，有人則感謝「川建國同志」讓中國撿到了一把槍：終於等到了在歐洲和美國之間打入楔子的良機。

據法廣報導，川澤爭吵事件後，中國官媒環球時報前總編胡錫進先發文點讚了澤倫斯基是條漢子。他表示，現在澤倫斯基成了整個歐洲最敢頂撞川普的人，他宣洩了整個歐洲的不滿和憤怒，在白宮展現了他的勇敢，不畏強暴，會有更多歐洲人視他為英雄，當下誰不支持他，在歐洲輿論層面屬於「政治不正確」。不過胡錫進讚澤倫斯基是漢子的發文目前已未到搜尋到。

胡錫進也指出，儘管澤倫斯基在事件後反覆表達對美國、美國總統和美國人民的感謝，但他的這些「後悔藥」已經吃晚了。澤倫斯基沒有戰場上的牌，但他的政治牌很可能反而增加了。澤倫斯基與白宮衝突公開化可能會極大帶動歐洲與川普政府加深分裂。

美國之音引述專家分析認為，跨大西洋關係中摩擦的加劇只會對中國有利。北卡羅來納大學傑出教授克勞斯·拉雷斯（Klaus Larres）指出，現在，中國成為 「房間裡的成年人」，「它沒有捲入與烏克蘭的爭端，也沒有捲入與川普的爭端。它真的是坐在後座上，只是遠遠地看著事情的發展」。

拉雷斯表示，北京多年來一直未能在歐洲和美國之間打入楔子，如今中國的祈禱終於得到了回應。「中國可能對正在發生的事情感到好笑，同時也不敢相信自己（有這麼好）的運氣」。他認為，這為中國強化與歐洲的關係，尤其是經貿和投資關係，以及可能的政治關係打開了大門。中國可能會利用這個向他們敞開的機會，而歐洲人至少在某種程度上會對中國的開放態度有更多的感同身受。

中國網民則對川澤各有支持。有支持川普者留言批評澤倫斯基「拿著千萬烏克蘭人民的生命當手上的牌滿世界要飯，還要讓成千上萬的生命為它的私欲而死，太可惡了」；也有人讚賞澤倫斯基是條漢子，「對小澤來說，是屈辱的一次會面，他在為自己的國家竭盡所能」。

也有網民感慨：「這個位置曾經是李鴻章」，「想起了100年前，我們國家的種種屈辱磨難與無助，對於澤連司機與烏克蘭，只有同情與悲涼」，「等後續看看是不是在演戲，畢竟兩個人當過演員」，「這還燈塔呢，笑掉大牙」，「原來總統吵架也和我們這菜市場大爺們沒多大區別，只是他們不好意思動手而已」。