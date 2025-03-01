IBM中國投資公司正式停工停產 稱不影響在華業務

IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。（路透）

IBM 中國投資 公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。IBM方面強調，IBM（中國）有限公司是IBM中國的業務實體，其經營不受影響，其業務重心依然是幫助中國企業抓住混合雲和人工智慧 技術帶來的機遇。

IBM中國投資公司1992年成立，是美國科技公司IBM在中國的主要實體之一，經營範圍包括投資資訊技術產業、開發電腦及其零部件、生產製造、產品銷售，以及提供資訊技術諮詢服務等，並一直致力於管理大陸本地研發業務。

第一財經報導，IBM中國投資公司停工停產後，IBM目前在中國最主要的經營實體「IBM（中國）有限公司」，在經營方面不會受到這一變化影響。IBM中國方面表示，繼去年秋天中國實驗室的調整後，原以承載IBM產品開發職能為主要目的的IBM中國（投資）有限公司已完成其主要使命，因而計劃關閉。

上述提到IBM研發部門在去年8月宣布關閉，並在10月底前完成調整，超過千人離職，但仍有幾十人因各種原因未完成離職，此次IBM中國投資公司的經營調整將不會涉及大規模員工離職，這只是去年研發部門調整的一個後續舉措，主要影響上一輪未完成離職的員工。

隨著IBM中國戰略的調整，公司稱未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。IBM 財報顯示，在IBM研發業務關閉前，2024年上半年，IBM來自中國的收入下降了5%，全球銷售額增長了1%。