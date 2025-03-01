我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾有3億用戶…一代通訊霸主「Skype」 5月5日終止服務

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

IBM中國投資公司正式停工停產 稱不影響在華業務

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。（路透）
IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。（路透）

IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。IBM方面強調，IBM（中國）有限公司是IBM中國的業務實體，其經營不受影響，其業務重心依然是幫助中國企業抓住混合雲和人工智慧技術帶來的機遇。

IBM中國投資公司1992年成立，是美國科技公司IBM在中國的主要實體之一，經營範圍包括投資資訊技術產業、開發電腦及其零部件、生產製造、產品銷售，以及提供資訊技術諮詢服務等，並一直致力於管理大陸本地研發業務。

第一財經報導，IBM中國投資公司停工停產後，IBM目前在中國最主要的經營實體「IBM（中國）有限公司」，在經營方面不會受到這一變化影響。IBM中國方面表示，繼去年秋天中國實驗室的調整後，原以承載IBM產品開發職能為主要目的的IBM中國（投資）有限公司已完成其主要使命，因而計劃關閉。

上述提到IBM研發部門在去年8月宣布關閉，並在10月底前完成調整，超過千人離職，但仍有幾十人因各種原因未完成離職，此次IBM中國投資公司的經營調整將不會涉及大規模員工離職，這只是去年研發部門調整的一個後續舉措，主要影響上一輪未完成離職的員工。

隨著IBM中國戰略的調整，公司稱未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。IBM 財報顯示，在IBM研發業務關閉前，2024年上半年，IBM來自中國的收入下降了5%，全球銷售額增長了1%。

IBM 投資 人工智慧

上一則

被累計加徵關稅至20% 中批「美自己禁毒不力卻甩鍋」

延伸閱讀

台灣人工智慧供應鏈18強 大摩評：優於大盤

台灣人工智慧供應鏈18強 大摩評：優於大盤
紐約市警募新血 放寬學歷門檻重啟長跑測驗

紐約市警募新血 放寬學歷門檻重啟長跑測驗
烏克蘭設定今年結束俄烏戰 澤倫斯基：為國家和平願意離職

烏克蘭設定今年結束俄烏戰 澤倫斯基：為國家和平願意離職
台急診癱瘓、醫護離職 賴清德恩師：因未實施分級醫療

台急診癱瘓、醫護離職 賴清德恩師：因未實施分級醫療

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬