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川普推500萬美元換綠卡 小紅書博主分析：吸引不了中富豪

中國新聞組／北京1日電
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川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

美國總統川普日前表示將推出「金卡」簽證，將外國人投資移民門檻提高至500萬美元。該消息迅速引發中國有意移民群體關注，有高資產人群表示有興趣，稱雖提高門檻，還是願意用錢買時間，但也擔憂金卡政策會像關稅政策反覆或隨時宣布失效；有移民博主則認為，迂迴移民美國途徑很多，中國富豪不會傻到拿500萬美元買金卡，且中美關係緊張可能降低其吸引力。

美國之音報導，川普在2月25日對媒體表示，「金卡」將完全取代EB-5投資移民計畫。對此，深圳小紅書移民博主「羅伯特諮詢」說，「有錢人買身分的路子多了去了，500萬美元換個綠卡未必是性價比最高的選項。」

杭州小紅書身分規畫博主「彼岸海外AB姐」發文稱，金卡政策在實際操作中面臨巨大的法律、政治和經濟障礙，不會這麼容易施行。

來自深圳的伍小姐在中國和美國都開設公司，她指出，金卡雖提高門檻，但高資產人群還是願意用錢買時間；然而，許多中國朋友擔憂金卡政策會像關稅政策反反覆覆，或隨時宣布失效。

位於達拉斯的小紅書博主「四根羽毛」表示，「快速有保證地得到綠卡」可能對超高凈資產(人民幣逾3000萬)的人很有吸引力，但這群體早年或已做資產安排，「他們都是精明的人，沒有多少人會為一張綠卡花500萬美元。」他預期金卡可能「賣不動」，並稱中國僅有50萬家庭達到500萬美元的凈資產，不足以支撐金卡項目。

「四根羽毛」還說，美中關係持續惡化，各州陸續出台針對中國的法案，美國或許並不是中國高資產人群的首選。尤其迂回移民美國途徑很多，例如EB2/EB3排期約三年、五年能取得綠卡，借殼美國本土公司，給發工資形式操作綠卡，五年發50萬薪資給自己，還能保證錢在自己手上。

位於洛杉磯捷勝律師事務所的移民律師宋智堯也認為，中國有500萬美元資產的人不會隨便投入給美國政府取得金卡，因為與綠卡無區別，仍受移民規範需納稅、居住美國和符合等待年限，再加上投資內容並不明朗，對有錢人並無吸引力。

宋智堯表示，有錢人移民美國將面臨全球收入被課稅，美國與其他西歐國家的「黃金簽證」相比只有劣勢。

移民 綠卡 投資

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