中與巴基斯坦簽協議 「天宮」可望迎來首位外籍航天員

在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（中）見證下，中國載人航天工程辦公室副主任林西強（右）2月28日與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會主席穆罕默德·優素福·汗交換合作協議，選拔訓練巴籍航天員。（新華社）

中國空間站即將迎來外籍航天員，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空 與高層大氣研究委員會2月28日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫見證下，簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，邁出中國選拔訓練外籍航天員參與中國空間站飛行任務的第一步。

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按計畫，雙方將利用一年左右的時間完成選拔工作，巴基斯坦航天員將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國空間站的飛行任務規畫安排，將在未來幾年內擇機安排巴基斯坦航天員與中國航天員一起進入中國空間站執行短期飛行任務。

香港 大公報報導，2024年嫦娥六號任務曾搭載來自「巴鐵」的載荷──巴基斯坦立方星。巴基斯坦駐華大使Hashmi Khalil UR Rahman在嫦娥六號任務期間透露，中國已掌握非常廣博的航天技術，包括航天飛行、空間站、載人飛行、載人登月、北斗導航以及各種類型的衛星等方面。「巴基斯坦和中國正致力於載人飛行方面的合作」，他期待未來有更多這樣的例子，真真切切地展示兩國之間的密切合作和夥伴關係。

在此次合作選拔培訓巴基斯坦航天員之前，還有報導稱歐洲航天員有望進入中國空間站完成空間科學實驗。歐空局女航天員薩曼莎·克里斯托佛蕾蒂曾參加過在中國舉行的短期訓練，會包括中文在內的多國語言。此外，亦有報導稱，挪威奧斯陸大學的研究員Tricia Larose博士，可能會成為首名進入中國空間站的外國人，因為她的實驗項目「腫瘤 與太空」入選與中國合作的項目，未來會在中國空間站進行實驗研究，她可能會作為載荷專家，前往中國空間站進行31天的科研任務。

據報導，中國空間站將走向開放，迎接更多的國際「小夥伴」。官方表示，中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，著眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國空間站合作機會。此次中巴合作協議簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航天合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘，共同在造福全人類的道路上書寫新的篇章。