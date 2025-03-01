我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

中與巴基斯坦簽協議 「天宮」可望迎來首位外籍航天員

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（中）見證下，中國載人航天工程辦公室副主任林西強（右）2月28日與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會主席穆罕默德·優素福·汗交換合作協議，選拔訓練巴籍航天員。（新華社）
在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（中）見證下，中國載人航天工程辦公室副主任林西強（右）2月28日與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會主席穆罕默德·優素福·汗交換合作協議，選拔訓練巴籍航天員。（新華社）

中國空間站即將迎來外籍航天員，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會2月28日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫見證下，簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，邁出中國選拔訓練外籍航天員參與中國空間站飛行任務的第一步。

來源：YouTube

按計畫，雙方將利用一年左右的時間完成選拔工作，巴基斯坦航天員將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國空間站的飛行任務規畫安排，將在未來幾年內擇機安排巴基斯坦航天員與中國航天員一起進入中國空間站執行短期飛行任務。

香港大公報報導，2024年嫦娥六號任務曾搭載來自「巴鐵」的載荷──巴基斯坦立方星。巴基斯坦駐華大使Hashmi Khalil UR Rahman在嫦娥六號任務期間透露，中國已掌握非常廣博的航天技術，包括航天飛行、空間站、載人飛行、載人登月、北斗導航以及各種類型的衛星等方面。「巴基斯坦和中國正致力於載人飛行方面的合作」，他期待未來有更多這樣的例子，真真切切地展示兩國之間的密切合作和夥伴關係。

在此次合作選拔培訓巴基斯坦航天員之前，還有報導稱歐洲航天員有望進入中國空間站完成空間科學實驗。歐空局女航天員薩曼莎·克里斯托佛蕾蒂曾參加過在中國舉行的短期訓練，會包括中文在內的多國語言。此外，亦有報導稱，挪威奧斯陸大學的研究員Tricia Larose博士，可能會成為首名進入中國空間站的外國人，因為她的實驗項目「腫瘤與太空」入選與中國合作的項目，未來會在中國空間站進行實驗研究，她可能會作為載荷專家，前往中國空間站進行31天的科研任務。

據報導，中國空間站將走向開放，迎接更多的國際「小夥伴」。官方表示，中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，著眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國空間站合作機會。此次中巴合作協議簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航天合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘，共同在造福全人類的道路上書寫新的篇章。

太空 腫瘤 香港

上一則

香江觀察／富豪升 中產降 隱伏香港新煩惱

下一則

中國發現7000年前鑽木取火器 半米高、還有取火刻槽

延伸閱讀

陸「國防七子」列黑名單 台大校長：紅線在哪

陸「國防七子」列黑名單 台大校長：紅線在哪
巴基斯坦瓜達爾機場蓋完未用 一帶一路工程淪蚊子館

巴基斯坦瓜達爾機場蓋完未用 一帶一路工程淪蚊子館
巴基斯坦武裝分子攔查巴士 7名乘客遭槍擊遇害

巴基斯坦武裝分子攔查巴士 7名乘客遭槍擊遇害
北京拚航天商機 發布10大應用場景

北京拚航天商機 發布10大應用場景

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬