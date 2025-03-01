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不怕美俄「感情好」 習近平晤蕭依古再提真朋友、好鄰居

記者黃國樑／綜合報導
中國國家主席習近平28日在北京人民大會堂會見俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古。(新華社)
中國國家主席習近平28日在北京人民大會堂會見俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古。(新華社)

俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古2月28日抵北京，與中國國家主席習近平和外長王毅會晤。習近平以「山水相連的友好鄰邦、百鍊成鋼的真心朋友」來形容中俄關係，並稱中俄要繼續加強在國際和區域事務的協調。蕭依古則說俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合共同利益。

來源：中國新聞社

預計美烏同日會簽署礦產協議，俄烏戰爭可能很快走向落幕，蕭依古此時赴北京，外界關注俄烏情勢、美俄關係發展，以及俄中是否有新的戰略部署等議題。

俄新社報導稱，俄中計畫商討安全領域的雙邊問題，以及國際和區域問題。這是蕭依古過去3個月來再次訪中。去年11月他訪中時與王毅主持俄中第19輪戰略安全諮詢。

新華社報導習近平2月28日下午在北京人民大會堂會見蕭依古。習近平提到今年他與俄國總統普亭已兩次交流，對中俄關係發展做出頂層設計。習近平強調雙方各層級要保持密切溝通，全面落實他同普亭達成的共識，雙方要繼續加強在國際和地區事務中的協調，充分發揮金磚國家和上海合作組織作用，鞏固全球南方團結合作大方向。

蕭依古則轉達普亭對習近平的問候，表示普亭總統高度珍視同習近平主席的真摯友誼和密切聯繫。俄中關係處於前所未有的高水平，不針對任何第三方。俄中組合在世界上發揮了重要作用，樹立了大國關係典範。俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合雙方共同利益。

習近平 普亭 王毅

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