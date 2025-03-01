貿促會密集出海 中企擴大經貿朋友圈、簽33項協議
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中國貿促會新聞發言人楊帆28日在發布會上表示，春節後短短半個月內，中國貿促會已密集組織8批次200餘家參團赴歐洲、非洲、中東、中亞訪問交流，擴大經貿朋友圈，達成合作意向協議33項。未來幾個月內，預計將有更多中國企業家代表團赴海外開展經貿洽談，「中國企業的出海步伐不會停止，全球工商界的合作趨勢不可逆轉。」
大公報報導，近日，美國對進口鋼鋁產品加徵25%關稅，並宣布徵收所謂「對等關稅」。「我們關注到相關措施和表態，中國貿促會代表中國工商界對此表示嚴重關切。」楊帆指出，貿易戰、關稅戰違背歷史潮流，違反經濟規律，這損害企業和消費者的個人利益，影響各國就業、稅收和物價水平，拖慢全球經濟發展步伐。
「中國工商界堅定支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極為推動構建開放型世界經濟體系、維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢貢獻力量。」楊帆提到，春節後短短半個月內，中國貿促會累計組織8批次企業家代表團，赴哈薩克斯坦、德國、南非、埃及、埃塞俄比亞、卡塔爾、沙特、阿聯酋等國開展經貿活動。中國企業參團熱情高漲，共有200餘家中國企業參團出訪，代表團總人數300多人。
訪問期間，中國貿促會共舉辦35場經貿交流活動，數百場企業商務洽談。外方合作意願超出預期，有超600家企業和機構參與，達成合作意向協議33項，涵蓋金融、能源、基礎設施、汽車製造、數字經濟等多個領域。
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