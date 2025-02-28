我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

懲治「台獨」富察、楊智淵案 北京當局列重大危害國安

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

大陸最高檢副檢察長苗生明26日表示，檢察機關依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家有關犯罪，「最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件，堅決捍衛國家政權安全」。

大陸最高檢提到的楊某淵和李某賀，即為楊智淵和李延賀（富察）。

據此前陸媒報導，楊智淵曾被民進黨任命為台中市黨部青年會會長，在參選立委期間，宣揚「謀獨拒統」，煽動兩岸對立。香港「修例風波」（反送中）期間，楊串聯分裂勢力為港獨站台，鼓動「多獨合流」。2023年4月，浙江省溫州市檢察院以涉嫌分裂國家罪對楊逮捕。2024年8月26日，溫州市中級人民法院一審以分裂國家罪判處楊智淵有期徒刑9年，剝奪政治權利3年。

李延賀則是2023年3月赴上海時被拘捕，時任國台辦發言人馬曉光在當年5月例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施。李延賀目前已被大陸國安單位關押近兩年，但尚無進一步的消息。

據紅星新聞，苗生明表示，檢察機關依法嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件，堅決捍衛國家政權安全、制度安全、意識形態安全。與最高法、公安部、安全部、司法部等聯合發布指導意見，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家有關犯罪，形成有力震懾。

反送中 司法部 香港

上一則

解放軍實彈演習未通報 紐外長說重話、中國防部回嗆

下一則

78歲香港影視大亨黃百鳴 涉內線交易交保候審

延伸閱讀

日媒：3日本人在北京從事「居留事由不相符」活動被拘

日媒：3日本人在北京從事「居留事由不相符」活動被拘
又出手 台教育部長：大學禁與北京理工等「國防七子」交流

又出手 台教育部長：大學禁與北京理工等「國防七子」交流
台國安官員：中共動員融媒體 對台散播疑川棄台論

台國安官員：中共動員融媒體 對台散播疑川棄台論
中國對台工作會議宣告擴大兩岸人員往來 通篇未見「和平」一詞

中國對台工作會議宣告擴大兩岸人員往來 通篇未見「和平」一詞

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%