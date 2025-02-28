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澤倫斯基見川普前 俄國安高層蕭依古抵華 將與習近平會談

記者黃國樑／即時報導
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俄羅斯聯邦安全會議秘書、前國防部長蕭依古2月28日抵達北京進行匆匆一天的訪問，圖為他去年2024年11月12日與中國外長王毅共同主持中俄第19輪戰略安全磋商。(取材自中國外交部網站)
俄羅斯聯邦安全會議秘書、前國防部長蕭依古2月28日抵達北京進行匆匆一天的訪問，圖為他去年2024年11月12日與中國外長王毅共同主持中俄第19輪戰略安全磋商。(取材自中國外交部網站)

俄羅斯衛星通訊社，俄聯邦安全會議新聞處發布消息稱，俄羅斯安全會議秘書蕭依古抵達北京，將與中國國家主席習近平和中國外交部長王毅舉行會晤。

由於28日正值烏克蘭總統澤倫斯基赴美準備簽署礦產開發協議，俄烏戰爭可能快速走向落幕，蕭依古此時飛到北京，是否與俄烏形勢密切相關，或俄中之間有何新的戰略部署，都格外引人關注。

俄新社報導稱，消息指出：「俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古抵達北京，將與中國最高領導層會面。在此次為期一天的訪問中，蕭依古計畫與中國國家主席習近平、及中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅舉行會談。」

報導稱，在會談中，雙方計畫討論安全領域的雙邊問題，以及國際和地區問題。俄聯邦安全會議指出，俄中關係具有戰略夥伴關係的特徵。

報導說，這是蕭依古在過去三個月內第二次訪問中國。 2024年11月，蕭依古訪問中國並與王毅共同主持中俄第十九輪戰略安全諮詢。

俄方的高層官員訪中經常是以到達後才公開的方式發布，中國外交部網站事前並未做出外事日程的宣布。去年蕭依古也是抵達北京後，才有官媒釋出消息。

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