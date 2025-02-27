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電動車將上市 小米股價漲 創始人雷軍一度成中國首富

記者陳湘瑾／即時報導
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小米創辦人雷軍。（取材自百度）
小米創辦人雷軍。（取材自百度）

小米15 Ultra、小米SU7 Ultra將於27日晚上7點正式發布，小米股價也在27日一度漲超4%，股價再創歷史新高，使小米創始人、董事長兼執行長雷軍的財富一度超越農夫山泉創始人鐘睒睒，成為中國新首富。

中媒「蕭湘晨報」報導，不過隨後小米集團的股價下跌，跌幅達7.64%。鐘睒睒的身價也超越雷軍，重回中國首富寶座。

據「中國基金報」整理，27日一大早，雷軍連續發了四條微博，為27日7點發布的小米SU7 Ultra進行宣傳預熱。先是表達他對27日小米SU7 Ultra7發布的興奮之情，接著又詢問網友對車子的哪款顏色有興趣。

雷軍在26日就連連發文，先是提到小米SU7 Ultra產品力很強，1萬台的全年銷量目標，已有9成把握。並宣布Xiaomi HAD端到端全場景智駕正式發布，已開啟全量推送。

據去年11月福布斯發布的2024年中國富豪榜，鐘睒睒連續第四年成為中國首富，身家508億美元；騰訊控股主席馬化騰以468億美元位列第二；字節跳動創始人張一鳴排第三，財富為456億美元。而雷軍當時以199億美元的身家位列第十。

小米 農夫山泉 微博

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