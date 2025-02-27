生技界DeepSeek？ 中製抗癌藥療效勝過美巨頭暢銷藥

中國康方生物研發的依沃西治療藥。（取材自中國康方生物官網）

隨著中國DeepSeek 的技術創新吸引全球目光，中國生物醫藥領域也傳來重大突破。美國CNN報導，在去年的一項肺癌治療試驗中，中國一家成立僅十餘年、名不見經傳的企業所研發的新藥，在效果上超越了全球最暢銷的抗癌藥物，震撼生物科技界。華爾街 日報更將這項成果稱為「生物技術行業的DeepSeek時刻」。

觀察者網報導，中國康方生物是一家成立於2012年的醫藥企業，在去年9月的試驗中，該公司研發的PD-1/VEGF雙特異性抗體Ivonescimab（依沃西）的治療效果戰勝了暢銷抗癌藥物Keytruda（可瑞達）。可瑞達由美國醫藥巨頭默克公司研發，全球銷售額已突破1300億美元。

根據頂級醫學論壇世界肺癌大會上發布的數據，接受依沃西治療的肺癌患者的中位無進展生存期達到11.14個月，而接受可瑞達治療的患者的中位無進展生存期為5.82個月。這一成果震動了整個生物技術行業。

康方生物在美國的合作夥伴、總部位於加利福尼亞州的製藥公司Summit Therapeutics已取得在北美和歐洲銷售依沃西的授權，該公司的股價在去年9月初翻了一倍，創下歷史新高。

康方生物在給CNN的一份聲明中表示，看到其研發的新藥擊敗全球最暢銷的抗癌藥物是一個「令人難以置信、激動人心的時刻」，「康方生物的創新是由對疾病生物學和蛋白質工程的深刻理解驅動的，同時也得益於中國的快速發展和豐富的頂級人才。」

報導指出，有許多醫學專家表示，康方生物的成果是中國製藥行業的重要分水嶺，但這並沒有在醫藥行業之外引發關注。直至中國人工智能 企業深度求索的大模型DeepSeek在今年年初震驚世界後，許多國家才開始關注中國在各個領域的重要創新。

美國華爾街日報將康方生物的成果稱為「生物技術行業的DeepSeek時刻」。該報承認，在AI和生物技術兩個行業中，中國都在價值鏈上攀升，從製造商品走到了更為複雜的創新樞紐，與曾經主導行業的美國競爭。

聯博集團製藥分析師麗貝卡·梁（Rebecca Liang）表示：「人們知道中國的生物技術行業發展迅速，但很少有人認為這會對美國頂級醫藥公司構成威脅。現在，這種威脅正逐漸成為現實，因為你確實開始看到新一代藥物。」