我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

部分地區1顆1元多…今年蛋價恐再漲41%

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

生技界DeepSeek？ 中製抗癌藥療效勝過美巨頭暢銷藥

中國新聞組／北京27日電
中國康方生物研發的依沃西治療藥。（取材自中國康方生物官網）
中國康方生物研發的依沃西治療藥。（取材自中國康方生物官網）

隨著中國DeepSeek的技術創新吸引全球目光，中國生物醫藥領域也傳來重大突破。美國CNN報導，在去年的一項肺癌治療試驗中，中國一家成立僅十餘年、名不見經傳的企業所研發的新藥，在效果上超越了全球最暢銷的抗癌藥物，震撼生物科技界。華爾街日報更將這項成果稱為「生物技術行業的DeepSeek時刻」。

觀察者網報導，中國康方生物是一家成立於2012年的醫藥企業，在去年9月的試驗中，該公司研發的PD-1/VEGF雙特異性抗體Ivonescimab（依沃西）的治療效果戰勝了暢銷抗癌藥物Keytruda（可瑞達）。可瑞達由美國醫藥巨頭默克公司研發，全球銷售額已突破1300億美元。

根據頂級醫學論壇世界肺癌大會上發布的數據，接受依沃西治療的肺癌患者的中位無進展生存期達到11.14個月，而接受可瑞達治療的患者的中位無進展生存期為5.82個月。這一成果震動了整個生物技術行業。

康方生物在美國的合作夥伴、總部位於加利福尼亞州的製藥公司Summit Therapeutics已取得在北美和歐洲銷售依沃西的授權，該公司的股價在去年9月初翻了一倍，創下歷史新高。

康方生物在給CNN的一份聲明中表示，看到其研發的新藥擊敗全球最暢銷的抗癌藥物是一個「令人難以置信、激動人心的時刻」，「康方生物的創新是由對疾病生物學和蛋白質工程的深刻理解驅動的，同時也得益於中國的快速發展和豐富的頂級人才。」

報導指出，有許多醫學專家表示，康方生物的成果是中國製藥行業的重要分水嶺，但這並沒有在醫藥行業之外引發關注。直至中國人工智能企業深度求索的大模型DeepSeek在今年年初震驚世界後，許多國家才開始關注中國在各個領域的重要創新。

美國華爾街日報將康方生物的成果稱為「生物技術行業的DeepSeek時刻」。該報承認，在AI和生物技術兩個行業中，中國都在價值鏈上攀升，從製造商品走到了更為複雜的創新樞紐，與曾經主導行業的美國競爭。

聯博集團製藥分析師麗貝卡·梁（Rebecca Liang）表示：「人們知道中國的生物技術行業發展迅速，但很少有人認為這會對美國頂級醫藥公司構成威脅。現在，這種威脅正逐漸成為現實，因為你確實開始看到新一代藥物。」

DeepSeek 華爾街 人工智能

上一則

北京灑大錢 曾為谷愛凌撥款4700萬 美媒：砸錢買金牌

下一則

成熟晶片價格被中企「打下來」 外媒驚呼：只剩1/3

延伸閱讀

任內反對中國侵台？川普不回答 盼中投資美國

任內反對中國侵台？川普不回答 盼中投資美國
川普轟歐盟搞砸美國 嗆徵25%關稅 歐盟：反對不合理壁壘

川普轟歐盟搞砸美國 嗆徵25%關稅 歐盟：反對不合理壁壘
美烏礦產協議 川普：我不做安全保證、澤倫斯基別幻想加入北約

美烏礦產協議 川普：我不做安全保證、澤倫斯基別幻想加入北約
川普再推500萬金卡：外國富人如饑似渴 一定會瘋狂大賣

川普再推500萬金卡：外國富人如饑似渴 一定會瘋狂大賣

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？