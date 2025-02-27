中國仍是首選 華南美商會：76%企業計畫今年再投資

華南美國商會26日在廣州向外界發布「2025年華南地區經濟情況特別報告」。（取材自華南美國商會）

華南美國商會26日發布「2025年華南地區經濟情況特別報告」，顯示39%的受訪企業將中國視為首選投資 目的地，76%計畫2025年在華再投資，其中6%未來一年內的再投資預算 超過2.5億美元。再投資額激增顯示對中國未來有信心。

香港文匯報報導，今年有316家企業參與了問卷調查，54%為外商獨資，26%為中資企業，其他為中外合資企業和外資企業代表處。其中，美國企業占受訪企業總數34%。

華南美國商會主席兼任會長哈利 ·賽亞丁表示，由於近75%的在華美國公司主要專注於從美國進口零部件，在中國生產商品和提供服務，以滿足中國市場需求，他們認為繼續在中國進行再投資對其長期成功至關重要。

2024年，中國的GDP增長率為5%，GDP總量達到134.91兆元人民幣。這一經濟表現繼續吸引全球投資者，39%的受訪企業將中國列為首選投資目的地，58%的外資企業將中國列為全球三大投資優先地之一。哈利稱，調查結果凸顯了投資者的強信心，73%的受訪企業表示2024年在華總體投資回報率為正值或較大正值。相較全球總體投資回報率，39%的受訪企業認為其在華總體投資回報率更佳。

報導指出，中國加快優化營商環境，持續放寬外商投資准入。報告指出，絕大部分受訪企業對去年9月國家發展改革委、商務部發布的「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）」持積極看法，近半數企業認為這將對其在華業務發展產生積極影響。

報告顯示，華南美國商會會員企業未來三到五年在華利潤再投資預算額將顯著增長33.18%，再投資額預計達145.9億美元，以擴大現有業務規模並獲取更多市場份額。哈利說：「再投資額激增顯示出企業對中國未來的信心，以及他們對中美合作加深的期望。」