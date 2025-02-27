解放軍發布新退役誓詞 強調「若有戰 召必回」

中國解放軍發布新的退役誓詞。（取材自人民網）

中國解放軍 「中國退役軍人」微信 公眾號26日發布新的退役誓詞，除了規定軍人退出現役時，通常集體向軍旗告別，並進行宣誓，誓詞還強調了「若有戰，召必回」。

法廣網引述新華社報導，由中央軍委主席習近平 日前簽署，新修訂的「中國人民解放軍內務條令」共13章311條，主要完善軍人宣誓、軍人職責、內外關係、軍容風紀、禮節等基本規範；優化值班、內務設置、請假銷假、留營住宿等日常制度；充實常態戰備、軍事訓練管理、智能電子設備使用管理、海外任務部隊（分隊）管理等措施辦法。該條令已經2025年2月7日中央軍委常務會議通過。宣誓的要求和程序，按照條令有關軍人退役儀式的規定執行。

據悉，習近平日前簽署的包括「中國人民解放軍內務條令」、「中國人民解放軍紀律條令」、「中國人民解放軍隊列條令」（統稱共同條令），自2025年4月1日起施行。

退役誓詞內容如下：我是中國人民解放軍軍人，即將退出現役，我宣誓：服從中國共產黨的領導，忠於祖國，忠於人民，保守軍事秘密，珍惜軍人榮譽，永保軍人本色，為軍旗增輝，為軍隊爭光。若有戰，召必回！

報導提及，「新修訂的共同條令，堅持把謀打贏作為最大職責，立起備戰打仗、向戰為戰的根本指向；堅持把依法治軍貫徹落實到軍隊建設全過程各領域，推進構建更加正規的戰備、訓練、工作、生活秩序。」