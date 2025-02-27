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兩會倒數／習審閱高官書面述職 國務院加祭「維穩令」

中國新聞組／北京27日電
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習近平在兩會前夕審閱政治局委員述職報告。此為2024年2月8日，習近平率政治局常委在北京人民大會堂出席春節團拜。（新華社）
習近平在兩會前夕審閱政治局委員述職報告。此為2024年2月8日，習近平率政治局常委在北京人民大會堂出席春節團拜。（新華社）

中共總書記習近平近日審閱政治局委員等書面述職，要求高級領導幹部增錘煉黨性、提高思想覺悟，並要沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，確保社會大局穩定。無獨有偶，中共和國務院近日印發了「國家突發事件總體應急預案」。有分析指出，中國兩會前夕，值此社會矛盾加劇、民怨沸騰下，官方下發這兩道「維穩令」，疑藉此壓制異聲，並為統治者尋求自保方案。

新華社昨報導，根據中共中央有關規定，近期包含中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，就2024年度工作向中共中央和習近平書面述職。

習近平審閱述職報告並提出多項要求，強調今年是「十四五」規畫收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，改革發展穩定任務繁重。

他要求高級領導幹部要增強政治能力，沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，堅持穩中求進工作總基調，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟持續回升向好，穩步提高人民生活水平，確保社會大局穩定。

習近平還要求錘煉黨性、提高思想覺悟，樹立和踐行正確政績觀，加強調查研究，自覺履行管黨治黨政治責任；立足自身職責，堅持幹字當頭，履職盡責、攻堅克難，推動黨中央各項決策部署落到實處。

而在2月25日，中共中央委員會和國務院向全國印發了「國家突發事件總體應急預案」，稱這是組織應對突發事件的總體制度安排，目的在「有效防範化解重大安全風險、應對突發事件，保護人民群眾生命財產安全，維護國家安全和社會穩定」。突發事件指突然發生，造成或可能造成嚴重社會危害，需採取應急處置措施予以應對的自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件。

自由亞洲電台報導引述分析認為，去年中國多起惡性事件突發，「國家突發事件總體應急預案」在此時印發，在很多人看來並非巧合，引發外界質疑，不少人在社媒上說這是社會矛盾加劇、民怨沸騰下，統治者尋求自保的方案。

中共 習近平 國務院

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