整治市場內卷 中邀企業會談、強化反壟斷監管

中國國家市場監理總局近日召開「部分企業公平競爭座談會」，與天合光能、晶澳科技、隆基綠能 、阿里集團、京東集團、北汽集團、賓士集團等七家企業相關負責人圍繞整治「內卷式」競爭進行深入交流，聽取意見建議。經濟學者則認為，中央政府應接管至少20兆元人民幣的地方債務。

據央視新聞昨日消息，會議25日由大陸市場監管總局副局長孟揚主持，反壟斷總監王鐵漢等官員也參加。官方介紹了總局整治「內卷式」競爭、維護公平競爭市場秩序有關工作情況，並對企業提出的問題和意見一一作回應。

孟揚表示，定期召開企業公平競爭座談會，是官方及時回應企業關切、營造更公平、更有活力市場環境的重要措施。總局將加強與企業的常態化溝通交流，強化反壟斷反不正當競爭監管執法，強化公平競爭審查剛性約束，加速建構「全國統一大市場」。

另據彭博社報導，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長、前人央行 貨幣政策委員會委員李稻葵建議中央應發行更多國債 ，收購地方政府債務，規模介乎人民幣20兆至50兆元，並以地方轉讓資產交換，讓省市有更多資源支持民生及消費。