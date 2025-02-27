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川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

兩會前瞻／ 擴內需、新質生產力 開啟十五五規劃

記者黃雅慧／專題報導

中國全國兩會（政協、人大）會議將於3月4日、5日登場，今年也是十四五規劃完成，並將開啟十五五規劃的關鍵年。外界期待兩會給予更清晰的經濟政策，專家認為促消費擴大內需及新質生產力，將是今年兩會重要關鍵字。

中國國務院總理李強將在人大開幕式上發表政府工作報告，外界首要關注政府經濟工作目標如何訂定。中經院第一研究所助研究員王國臣認為，今年兩會經濟成長目標仍會訂在5%左右。

復旦大學經濟學院院長張軍日前在上海校園講座指出，去年政府工作報告提出要「穩增長、增後勁」，但依然堅持不搞大水漫灌。去年經濟運行目標是「前低、中高、後穩」，但實際是「 前高、中低、後揚」，原定3%的通膨目標未完成，因此認為該指標下調至2%更佳。

此外，為支持擴內需，陸機構、外資大行普遍認為財政政策力度加大，且認為財政赤字率可能提升至4%，但王國臣認為，比較可能是特別國債加倍發，但財政赤字率訂在3.5%。因為還得考量投資標的是否充足。

對於今年兩會關鍵字，王國臣認為消費仍是重中之重，因北京預期川普關稅政策會導致出口受挫，所以更加仰賴內部消費或內循環。張軍認為，預計兩會將擴大耐用消費品「以舊換新」範圍，比如電腦等產品，加速折舊有利於居民擴大消費支出。提振總需求政策不會改變，且力度會慢慢提升。

台經院研究九所所長譚謹瑜表示，新質生產力仍是今年不容忽視關鍵字，中國需要自己優勢產業拓展出口。她評估重點有三：一是健全規模、體量、結構體系、技術水準、國際市場占有率方面取得顯著成效的傳統產業；二是強調關鍵技術要創新；三是堅持「脫虛向實」，堅守實體經濟。她認為，近期習近平會見民企座談會，顯示大陸經濟狀況不佳，加上難引外資進駐下，希望民企能扮演角色，官方現下請民企共商時局，可能從新質生產力關鍵技術內容投注資源。

去年以來，中國經濟面臨房地產、地方債問題，被視為當前最大挑戰。王國臣觀察，前述問題至今未獲解決，但感覺到北京當局態度有改變，變得較不擔心引起立即性風險，但陸銀風險持續上升。譚謹瑜分析，大陸有房地產、地方債與中小金融機構等三個風險，今年雖可看到未像之前那麼嚴峻，但化解需要時間，挑戰非一朝一夕能處理，仍會對今年經濟成長造成影響。

全國兩會 房地產 國務院

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