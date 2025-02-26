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中國發布「人民解放軍紀律條令」 細化處分條件

記者陳湘瑾／即時報導
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為了確保中共軍隊絕對忠誠可靠，中國國家主席習近平近日簽署《中國人民解放軍紀律條令》，當中充實細化處分條件。取自中國軍網）
為了確保中共軍隊絕對忠誠可靠，中國國家主席習近平近日簽署《中國人民解放軍紀律條令》，當中充實細化處分條件。取自中國軍網）

為了確保中共軍隊絕對忠誠可靠，中國國家主席習近平近日簽署《中國人民解放軍紀律條令》，當中充實細化處分條件，不論是散布反對中共的路線方針政策，參與遊行、示威、靜坐，或者是公開發表支持「軍隊非黨化、非政治化」和「軍隊國家化」等言論，都會受到相應的懲罰。

中國中央軍委常務會議先於2018年3月通過《中國人民解放軍紀律條令（試行）》，今年2月新修訂的《中國人民解放軍紀律條令》則將於2025年4月1日起施行，主要調整軍紀處分項目，充實細化處分條件，規範容錯免責具體情形等。

條令第四章詳列處分條件，首先是散布反對中共的路線方針政策、反對社會主義制度、反對中共對軍隊絕對領導、反對中國中央軍委集中統一領導和軍委主席負責制等錯誤言論，或者公開發表支持「軍隊非黨化、非政治化」和「軍隊國家化」等錯誤政治觀點的文章、演說、宣言、聲明等。

其次是公開反對、詆毀或者拒不執行中央軍委的命令，對貫徹中共中央軍委的命令部署掣肘阻礙，甚至另搞一套；組織或參加旨在反對中共領導、反對社會主義制度、敵視政府的組織，邪教組織等國家、軍隊禁止的政治性組織，與社會上的非法組織和非法刊物及有政治性問題的人發生聯繫。

此外還有醜化中國共產黨、國家和軍隊形象，否定黨史、軍史、軍隊光榮傳統；在重大原則問題上不同中共中央、中央軍委保持一致且有實際言論；在中央軍委的命令、指示和決策部署上打折扣、搞變通；組織或者參與遊行、示威、靜坐，以及集體上訪、迷信等軍隊禁止的活動。

最後還提到擅自與國外（境外）人員交往或者在涉外活動中言行不當，在政治上造成不良影響；接受損害中共、國家、軍隊尊嚴和利益的境外邀請、獎勵，造成不良影響和損失；領導幹部對違反政治紀律和政治規矩等錯誤思想和行為放任不管，搞無原則一團和氣，造成不良影響。

解放軍

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