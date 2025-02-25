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兩會倒數／機器人記者「夸父」舉麥克風 政協委員「蹭」訪問

記者潘維庭／綜合報導
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深圳衛視「人形機器人記者」採訪當地兩會，噱頭十足。（取材自深圳晚報）
深圳衛視「人形機器人記者」採訪當地兩會，噱頭十足。（取材自深圳晚報）

在央視春晚甩手絹表演後，機器人應用成為中國熱門話題。綜合港媒報導，深圳政協會議24日舉行，而23日政協委員報到現場，深圳樂聚機器人「夸父」，被准許以「特約記者」身分參與報導深圳兩會，舉著麥克風提問的機器人，吸引不少政協委員紛上前交流互動。

來源：深視新聞

報導指，「夸父」是中國首款搭載開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走的人形機器人，曾入選去年人形機器人十大創新產品。深圳衛視還特別推出的「夸父逐會」專題，持續報導兩會訊息和觀察。舉著麥克風提問的「夸父」吸引不少政協委員上前交流互動，而特別推出的「夸父逐會」專欄將持續報導兩會訊息和觀察。

深圳近期積極推進全行業應用場景開放，累計發布近兩百個「城市+AI」應用場景，在中國率先將政務服務系統接入DeepSeek（深度求索）大模型。日前政務服務大模型「深小i」正式上線，提供使用者政策解答和辦事引導，是首個面向公眾的實用型政務服務大模型。經實測，「深小i」在政務辦事領域一次解答精準率接近九成，遠超過人工客服。

另據深圳官方微信公眾號消息，深圳將設立人民幣100億元產業基金以支持人工智慧和機器人產業發展，聚焦人工智慧的軟硬體、具身智慧（基於物理身體進行感知和行動的智慧系統）等方向。

此外，深圳今年還將從多管道籌集45億元資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼及科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1000萬元的資助。

深圳樂聚機械人「夸父」參與報導深圳兩會，深圳衛視推出「夸父逐會」專欄。(取材自深...
深圳樂聚機械人「夸父」參與報導深圳兩會，深圳衛視推出「夸父逐會」專欄。(取材自深視新聞抖音號)

兩會 AI 人形機器人

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