我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

專家揭祕五代機 殲35A不止顏值高、角色定位如「後衛」

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
殲35A去年在廣東珠海航展現身，拓展第五代戰機的海外市場。（取材自央視軍事）
殲35A去年在廣東珠海航展現身，拓展第五代戰機的海外市場。（取材自央視軍事）

2024年11月的珠海航展上，中國最新殲擊機「殲35A」首次亮相，引發關注。殲35A隱形性能如何，在全世界的五代戰機中排第幾？中航工業瀋陽所首席專家王永慶22日晚間在央視節目上揭秘殲35A的真實實力。他說，在實際作戰中，殲35A相當於後衛。

據央視新聞，王永慶介紹，殲35A外形的每個細節，都融入先進設計技術和設計師的智慧，所以它的顏值很高，行業內有句話是「好看的飛機性能一定好」，性能好的飛機也當然「顏值高」。

其次，每一型飛機都有在裝備體系裡的獨特定位、使命和任務，單點的性能指標，已經不能完全代表該飛機效能。關於殲35A被賦予的角色定位，王永慶用打籃球做比喻稱它相當於「後衛」，既能自己得分，還能協同組織，調動其他人共同發起進攻。

2024年珠海航展首秀上，殲35A飛出「馬赫環」，即飛機發動機尾部噴射出的火焰，呈現一環一環的樣子。引得全場歡呼，在馬赫環之後，它一個轉身「消失」雲層中，觀眾驚呼，「原來隱形戰鬥機真的會隱身！」但實際上，隱形戰鬥機的「隱身」多指雷達和紅外監測下的隱身。王永慶解釋，相比使用干擾的手段，隱形付出的成本和代價更小。

目前，隱形戰鬥機有諸如視覺隱形、紅外隱形、雷達隱形等多種方式，目的都是不讓敵人發現。其中，視覺隱形主要依靠塗裝，塗裝顏色盡可能接近使用環境。王永慶在節目中首次透露了一個小秘密，即戰鬥機設計需要各種各樣的人才加入，比如戰鬥塗裝，是由藝術專業畢業生參與設計。

回顧40多年的中國戰鬥機設計工作，王永慶說戰場環境、作戰方式、設計技術都在變，飛機模樣也在變，但唯一不變的就是一個「快」字，要以最快的速度消滅敵人，保護自己。

至於是否將最先進的技術集成在一起，就能造出最好的戰鬥機？對此，王永慶否認稱，各專業領域在設計飛機時只考慮到了讓自己的專業系統更強大，但身為飛機總設計師，要把握的是飛機整體的「好」，不是某個系統的「好」，這是系統思維，通俗地說，就是需要有大局觀。

中航工業瀋陽所首席專家王永慶，在央視節目揭秘殲35A的真實實力。（取材自環球時報...
中航工業瀋陽所首席專家王永慶，在央視節目揭秘殲35A的真實實力。（取材自環球時報）

上一則

馬雲見完習近平後… 阿里宣布3年砸3800億投資AI

下一則

警惕「雙普關係」？ 習近平與普亭本月二度通話被解讀

延伸閱讀

紐森否決人工智慧安全法案 風險專家批屈服大金主

紐森否決人工智慧安全法案 風險專家批屈服大金主
紐約市禽流感肆虐 專家憂移民執法或致防疫隱患

紐約市禽流感肆虐 專家憂移民執法或致防疫隱患
中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起
川普對波音不滿意 新「空軍一號」可能延期至2029

川普對波音不滿意 新「空軍一號」可能延期至2029

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標