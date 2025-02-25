美駐華使館2變動 民眾辦美簽被預言面臨「地獄級難度」

位於北京的美國駐華大使館。（路透資料照片）

美國總統川普上任後，對聯邦政府進行大裁員 。近期，美國駐華大使館 傳出「啟動大規模裁員」消息，預計裁減至少20%的員工。另外，早前駐華使領館更改規則，將免面談的豁免時間從48個月大幅度縮減為12個月，以後申請赴美國簽證 或將迎來地獄級難度。

綜合網上自媒體報導，這是自1979年中美建交以來，美國駐華大使館首次進行如此大規模的裁員行動。此次裁員不僅針對外派美國外交官，還將波及大使館在中國本地招聘的雇員。與此同時，美國在廣州、上海、沈陽、武漢等地的領事館也將面臨不同程度的瘦身，具體裁員規模尚待確認。

此次裁員行動並非針對中國，而是美國總統川普對於整個聯邦機構裁員的一部分，任何一個部門都無法倖免，最慘的是美國國際開發署，10000多名員工被裁剩600多人，連辦公樓都被占用，部門也併入美國國務院門下。

報導指出，美國國務院日前更改了簽證規則，非移民簽證持有人只要在簽證有效期內或過期48個月內申請續簽，就無需面談。但根據最新政策，一旦過期超過12個月，就需要重新接受面談，恢復到疫情前的規則。新政策將影響眾多非移民簽證持有者，包括但不限於H-1B簽證、B-1/B-2簽證、F-1簽證、J-1簽證和O-1簽證持有人。

美國從2014年11月開始對中國公民發放10年簽證，如今第一批簽證已經到期或者即將到期。裁員對於目前已經人員緊張的駐華使領館來說，往後申請赴美簽證恐將會更加雪上加霜。