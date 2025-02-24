我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

插曲 川普為礦產協議辯護 馬克宏急抓他手臂阻止

「怎麽老成這樣？」70歲成龍被偶遇 網民驚不敢信

中外交長聯合國致詞 要向「以人權為由干涉他國內政」說不

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部長王毅24日以視訊方式向聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議發表致詞。（取材自中國外交部官網）
中國外交部長王毅24日以視訊方式向聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議發表致詞。（取材自中國外交部官網）

中國外交部長王毅24日以視訊方式向聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議發表致詞時說，要對以人權為藉口干涉他國內政的言行堅決說不；要對在人權問題上搞雙標、甚至多重標準的言行堅決說不；要對將人權政治化、工具化、武器化的言行堅決說不。

根據中國外交部網站消息，王毅在發表題為「堅持正確人權觀改革和完善全球人權治理」時指出，中方願與各國一道，堅持正確人權觀，推動改革和完善全球人權治理，並接著提出3點建議。

一要「銘記初心使命」，王毅表示，要堅持以人民為中心，實現發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。要對以人權為藉口干涉他國內政，置國家主權、安全和老百姓生命安危於不顧的言行堅決說不。

二要「維護公平正義」，王毅說，要將生存權和發展權作為首要基本人權，在維護國家主權、安全和尊嚴的前提下，統籌兼顧個人權利和集體權利，協調增進政治、經濟、社會、文化、環境、教育等各項權利。要對在人權問題上搞雙重標準，甚至多重標準的言行堅決說不。

三要「堅持交流互鑒」，王毅指出，要踐行真正的多邊主義，在平等和相互尊重基礎上開展建設性的對話合作，推動建設公正合理包容的全球人權治理體系。要對將自身模式和好惡強加於人，將人權政治化、工具化、武器化的言行堅決說不。

王毅並稱，中國將以人類前途為懷、以各國福祉為念，以更加積極有為的姿態參與國際人權合作，與各方共同開創全球人權事業美好的未來。

王毅 聯合國

上一則

彷彿「鋼鐵人」表演中國功夫 深圳機器人前空翻一氣呵成

下一則

DeepSeek創辦人是校友⋯浙江大學校長任中教育部副部長

延伸閱讀

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標
王毅G20外長會上談烏克蘭問題：和談總比打仗好

王毅G20外長會上談烏克蘭問題：和談總比打仗好
俄羅斯外長：王毅將很快訪問莫斯科

俄羅斯外長：王毅將很快訪問莫斯科
王毅籲美企把握中國新機遇 實現互利共贏

王毅籲美企把握中國新機遇 實現互利共贏

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉