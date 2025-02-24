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警惕「雙普」互動？習近平1個月2度與普亭通話 稱俄好鄰居

中國新聞組／北京25日電
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習近平與普亭互稱「好朋友」。圖為2024年10月24日，兩人在金磚國家峰會上談話。 （路透）
習近平與普亭互稱「好朋友」。圖為2024年10月24日，兩人在金磚國家峰會上談話。 （路透）

中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭一個月內二度通電話，重申中俄關係不受任何第三方影響，習更稱俄羅斯是「搬不走的好鄰居」。專家分析，習近平可能是對於川普和普亭可能面對面會談，以及美國對俄羅斯的政策轉向感到緊張；實際上，中俄關係的韌性難以超越，美方恐無法動搖其戰略協作牢固根基，中俄不會分裂。

綜合美國之音、香港文匯報等媒體報導，在俄羅斯入侵烏克蘭三周年之際，習近平再次與普亭通話，重申中俄「患難與共」的夥伴關係。據新華社新聞稿，習近平告訴普亭中俄是「真朋友」，普亭則稱發展對華關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，「絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾」。

據了解，川普近日就烏克蘭問題積極與俄羅斯展開和平談判，和普亭進行了「長時間且富有成效」的電話交談，且美國外交和國安高層官員上周與俄羅斯高層官員進行雙邊會談，烏克蘭以及美國的歐洲盟友一律未獲邀出席。

華爾街日報報導，川普熱情擁抱普亭，部分原因是出於戰略考量，希望在中俄之間製造隔閡。外交政策專家稱為「反向尼克森」戰略。1970年代初，時任美國總統理尼克森（Richard Nixon）曾改變政策，與中共領導的中國交好，試圖加深毛澤東與蘇聯之間的分歧。

川普之舉可能引發習近平緊張，喬治城大學美中全球議題對話項目研究員韋德寧（Dennis Wilder）分析，習近平在與普亭的通話中使用了「中俄關係搬不走」這個有趣的措辭，更強調中俄是「真正的朋友」，似乎意有所指。美國智庫亞洲協會政策研究所的中國政治專家牛奔（Neil Thomas）則認為，中國對美俄關係保持「警惕」，但習近平和普亭仍然「保持密切關係」。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）表示，「一個並非不可能出現的有趣場景：川普排除歐洲和烏克蘭，普亭把習近平拉進來。這變成了美俄中三方會談，二對一，對抗美國。」

清華大學國家戰略研究院研究員、太和智庫高級研究員錢峰認為，即便俄美關係出現緩和，但兩國長期缺乏互信，注定難在中短期內有根本轉圜。另一方面，中俄戰略互信始終處於高水平的運轉狀態，且倚重中俄戰略關係的「共同合作」應對「雙重遏制」仍是俄羅斯的現實選擇，未來即便俄美關係繼續局部緩和，也無法動搖中俄戰略協作的牢固根基。美國哈德遜研究所中東和平安全中心研究員齊內布·里布亞（Zineb Riboua）也直言，中俄不會分裂。

普亭 習近平 俄羅斯

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