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遭批「靠軍工吃軍工」 中航董事長譚瑞松被開除黨籍

記者賴錦宏／即時報導
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中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松被控「靠軍工吃軍工」，非法收受鉅額賄賂。（取材自中國基金報）
中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松被控「靠軍工吃軍工」，非法收受鉅額賄賂。（取材自中國基金報）

中共中央批准，中央紀委國家監委對中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。譚瑞松的被立案調查顯示，中共對軍工系統的整肅仍在持續。

據新華網報導，經查，譚瑞松喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在職工錄用等方面為他人謀取利益。

另外，譚瑞松還被指違規收受禮金，搞權色交易；道德敗壞；毫無紀法底線，「靠軍工吃軍工」，侵吞鉅額公共財物；將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

譚瑞松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪汙、受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共産黨紀律處分條例》、大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中共中央紀委常委會會議研究，並報中共中央批准，決定給予譚瑞松開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共

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