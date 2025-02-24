回擊外界批評 解放軍：3軍艦澳洲外海演訓 符國際法
中國海軍近日三艘軍艦航行至澳洲東部水域並在該水域進行實彈射擊，澳洲批評中方此舉缺乏透明度，並指上空部分的商業航班因此調整航道。對此，中國國防部回應，演訓海域完全是公海海域，澳方言論與事實不符，中方行動完全符合國際法和國際通行做法。
中國國防部23日在網站發出「新聞發言人吳謙就澳方炒作中方艦艇編隊演訓活動答記者問」，吳謙表示，澳方有關言論與事實完全不符。中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，「完全是公海海域」。期間，中方在事先反覆發布安全通告的基礎上，組織了艦炮對海實彈射擊訓練。中國行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響。
吳稱，「澳方在對此心知肚明的情況下，對中方無理指責並蓄意炒作，我們對此深感詫異、強烈不滿。」中方稱希望澳方以客觀理性的態度看待兩國兩軍關係，多一份真誠，多一點專業性，真正為兩國兩軍關係穩定發展做些實實在在的事。
英國金融時報引述澳洲當局知情人士稱，中國海軍遠航至澳洲東海岸「史無前例」，顯示中國正將「秀肌肉」常態化，軍事影響力突破第一和第二島鏈。
此前，澳洲衛報21日報導稱，054A型飛彈護衛艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」與903型綜合補給艦「微山湖號」等三艘艦艇組成的中共解放軍南部戰區海軍所屬107海上編隊，出沒在新南威爾斯省南岸伊頓（Eden）港外約340浬的國際海域。
澳洲廣播公司（ABC）則指，上述中國海軍編隊，20日航至雪梨以東150浬（約278公里）海域，其後據信在該地區實彈演習，澳洲空中交通管制員發出正式警告，促使數架國際航班改道。
中國官媒環球時報引用軍事專家張軍社稱，一些國家對美國海軍長年累月在其附近海域航行「習以為常」，但對中國海軍在這些海域的正常航行「仍不太適應」。他說，中國海軍「應更多走向遠海，進行各種訓練活動，讓國際社會逐漸習慣」，「有些國家」對於美國海軍長年累月在其附近海域航行習以為常，但對中國海軍在這些海域的正常航行仍然不太適應、不太習慣。
張軍社認為，這次澳洲提及的遵義艦編隊，前幾天剛穿越蘇拉威西海，現在航行至雪梨以東約150浬的南太平洋海域。「正如澳方官員所言，此行動未違反任何海洋法，中國海軍艦艇編隊與其他國家一樣，在這一海域享有航行和飛越自由，這完全符合國際法和國際慣例。」
上一則
香港華豐大廈大火 9人奮勇救命獲頒「全年好市民獎」
下一則
FB留言