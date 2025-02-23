機器人大量代替人工 春節後中國未見「搶人大戰」

春節假期結束後，位於吉林省長春市的一汽解放J7整車智能工廠一派繁忙景象，企業抓緊時間，全力投入生產；圖為機器人在工廠裝配車輛。(新華社)

每年春節 後中國各省都上演的「搶人大戰」今年並不激烈，除了愈來愈多機器人「搶飯碗」，因整體經濟不好而缺錢的工人也期待早日返回工作崗位。

香港明報23日報導，江蘇南京數位零工市場負責人宋曉平表示，過去節後大批搶流水線工人的情形這兩年已較為少見，其中一個重要原因是自動化生產線、智慧機器人大量替代人工。

江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷說，智慧化轉型使工廠用工人數從高峰期的近萬人減少到2050人；而人手減少的同時企業年產值從人民幣80多億元增至目前的140億元(約19.3億美元)，未來還將持續推動數位化智慧化改造。

除了工作機會減少，多地求職者也期待早就業 、增收入，加上政府部門密集展開招聘活動，因此今年春節後各地企業未見缺工現象。

江蘇省勞動就業管理中心主任夏文哲表示，預計到本月底，全省民工（到城市工作的農民）就業總量可快速恢復至常態化水準。

江蘇昆山的三一重機有限公司董事長陳家元說，「大年初五開工當天，約8000名員工中已有95%復工 ，返崗情況比往年都要好。近期又招聘了部分一線技能人員，現在員工已全部到位」。

據廣東省人社廳數據，春節後廣東省返崗比例為94.7%，年增1.6個百分點；全省人力資源市場總體求人倍率在1.08以上，也就是108個職位空缺對應100名求職者。2023年同期，春節後全省平均求人倍率超過1.9。

中國國家統計局數據顯示，今年1月中國全國城鎮調查失業率5.2%，與去年同期持平，但年輕人失業率上升，其中（不包含在校生的）16至24歲勞動力失業率16.1%、25至29歲勞動力失業率6.9%，分別比去年同期提高1.5和0.7個百分點。