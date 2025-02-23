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首度超越南韓 中國主力電視品牌 全球出貨占比達31.3%

記者謝守真／即時報導
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韓聯社引述面板專業研調機構Omdia於23日發布最新數據顯示，去年中國品牌TCL、海信、小米電視機的合計出貨量，在全球市場占比31.3％，首次超過南韓品牌三星電子和LG電子的28.4％；圖為中國電視品牌TCL。(新華社)
韓聯社引述面板專業研調機構Omdia於23日發布最新數據顯示，去年中國品牌TCL、海信、小米電視機的合計出貨量，在全球市場占比31.3％，首次超過南韓品牌三星電子和LG電子的28.4％；圖為中國電視品牌TCL。(新華社)

中國電視機品牌近年持續拓展海外市場，面板專業研調機構Omdia於23日發布最新數據顯示，去年中國電視機品牌的TCL、海信、小米的合計出貨量，在全球市場所占分額為31.3%，首次超過南韓品牌三星電子和LG電子的28.4%。

韓聯社報導，中國電視廠商的出貨量占比在2020年為24.4%，之後逐年上升，去年首次突破30％。而南韓廠商2020年為33.4%，之後逐年下降，去年為28.4%。

報導稱，受出貨量增加影響，中國電視廠商的銷售額占比也突飛猛進。去年銷售額，三星雖連續19年在全球電視市場排名第一，同時，LG連續12年在全球OLED電視市場排名第一，但與中國的差距卻在不斷縮小。從2020年至2024年，南韓品牌三星、LG等，與中國品牌TCL、海信等的銷售額占比差距，從48.4%比13.5%，縮小至44.4%比22.9%。

不過，在售價2500美元以上的高端產品市場中，三星以49.6%的市場分額排名第一，LG則以30.2%位列第二。TCL和海信則分占1.6%和0.9%的市場分額。專家強調，全球電視市場的價格競爭今後將愈發激烈，有必要在國家補貼、關稅等方面制定對策，扶持電視機產業。

中媒IT之家報導，在全球市場上，中國品牌電視的銷售一路狂飆。研調機構洛圖科技近日發出「中國電視市場品牌出貨月度快報」最新數據顯示，今年1月，中國電視市場品牌整機出貨量為442萬台，年增5.5%，已連續4個月增長，更是近13個月最高。

其中，TCL以行業唯一的百萬台以上出貨量，居當月銷售冠軍，年增50%也是行業第一；小米（含紅米）1月的出貨量約為85萬台，市占為19.2%，位居當月市場第二。紅米在近期的線上市場表現持續出色，對整體品牌存在貢獻。而排在第四名後的長虹、海爾和康佳等3品牌，當月合併出貨量約為61萬台，較去年12月大幅增長36.6%；合併市占率為13.7%，比去年12月提升2個百分點。

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