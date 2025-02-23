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雙普會談前 俄媒：普亭將通話習近平 取得諒解與信任

中國新聞組／北京23日電
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俄媒報導，俄羅斯總統普亭（左）將與中國國家主席習近平通電話，闡述俄美會談情況；圖為兩人今年1月21日視訊通話。（路透）
俄媒報導，俄羅斯總統普亭（左）將與中國國家主席習近平通電話，闡述俄美會談情況；圖為兩人今年1月21日視訊通話。（路透）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫宣布，俄羅斯總統普亭將與中國國家主席習近平通電話，預計將闡述俄美會談情況，但未提及明確時間。由於時值外電報導稱美國總統川普與普亭將舉行峰會，有分析稱普亭可能在電話上欲取得習近平的諒解與信任。而美俄關係迅速回暖，也被拿來挑撥中俄關係。中國學者稱，中俄關係緊密交織、難以破裂，俄羅斯再難掉頭轉投西方。

據俄羅斯衛星通訊社，普亭先前表示，近期將向金磚國家夥伴國領導人闡述俄美會談成果。佩斯科夫在回答有關是否應期待普亭與習近平電話交談的問題時稱：「值得期待」。

而目前普亭也在積極準備與美國總統川普進行直接會談，此次與習近平的通話似亦是為雙普會談前，取得習近平的諒解與信任。

美俄利雅德高層會談於2月18日舉行，雙方取得四點共識。而會談後，2月20俄外長拉夫羅夫即與中國外長王毅在南非舉行的G20外長會外進行場邊會面，據俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫與王毅討論了「與美國的關係」及烏克蘭危機。顯示拉夫羅夫已向王毅匯報了利雅德會談的情況。

不過，普亭與習近平通話，由普亭親自向習近平說明俄美關係進展，似意味俄中繼續鞏固頂層信任關係的積極意願。

另據國際在線，近一周以來，美俄關係迅速回暖，雙方已承諾將努力推動兩國關係正常化。美國國內和歐洲國家在震驚之餘，不忘挑撥中俄關係，聲稱川普將在烏克蘭問題結束後騰出手對付中國。 

對此，南華早報引述多名學者表示，截至目前，沒有跡象表明美俄關係可以恢復到「莫斯科可能選擇背離北京」的地步。俄羅斯已經失去對美西方社會的信任，同時中俄關係多年來已緊密交織、難以破裂，兩國不僅有著共同的戰略目標，而且彼此間經濟聯係極為深厚。

「『如果美國和俄羅斯達成協議解決俄烏衝突，就會導致中俄關係惡化』，這種想法並不成熟。」總部位於北京「中國與全球化智庫」副總裁高志凱表示，「俄羅斯不會百分之百地信任川普，也不會為了美國而犧牲與中國的友好平等關係」。

英國倫敦大學的中俄關係專家比約恩·亞歷山大·杜本認為，美國不太可能離間中俄兩個鄰國，因為兩國有著重疊的「意識形態世界觀」和高度一致的地緣政治利益。他表示，中俄關係近年來已經變得「非常強勁」，中國「沒必要對此過於擔心」。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅指出，西方多年來對俄羅斯的制裁已經使俄羅斯不可能再信任西方。他強調：「俄烏衝突後，俄羅斯的工業、經濟和能源與中國緊密相連。這種聯繫是結構性的，甚至是永久性的。俄羅斯很難再回到西方」。

俄羅斯總統普亭新聞秘書宣布普亭將與中國國家主席習近平通話。圖為一個月前的1月21...
俄羅斯總統普亭新聞秘書宣布普亭將與中國國家主席習近平通話。圖為一個月前的1月21日下午，習近平在北京人民大會堂同普亭舉行視訊會晤。 （取材自中國外交部網站）

俄羅斯 普亭 習近平

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